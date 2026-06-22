Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

Qui aurait cru qu'après deux matchs, nous en serions à sortir les calculettes ? C'est cependant un fait : la Belgique est loin d'être qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du Monde.

Le nul vierge face à l’Iran a placé la Belgique dans une position délicate. La victoire de l’Égypte contre la Nouvelle-Zélande a encore compliqué la donne. Résultat : les hommes de Rudi Garcia n’ont plus totalement leur destin en main.. en ce qui concerne la première place du groupe.

Scénario 1 : la Belgique gagne et l’Iran prend des points contre l’Égypte

C’est le scénario espéré par les Diables rouges. Si la Belgique bat la Nouvelle-Zélande et que, dans le même temps, l’Iran parvient à grappiller des points face à l’Égypte, la première place redevient accessible. La différence de buts, et éventuellement le nombre de buts marqués, pourrait alors devenir déterminante.

La Belgique aurait 5 points, l'Egypte ou l'Iran aussi - l'Egypte si elle fait match nul, l'Iran s'il bat l'Egypte. Tout se jouerait à la différence de buts ou au nombre de buts marqués, ce qui explique qu'il vaut mieux non seulement battre la Nouvelle-Zélande, mais aussi le faire en marquant un maximum.

Scénario 2 : la Belgique gagne, l’Égypte gagne aussi

Cela semble aujourd’hui le scénario le plus probable. Dans ce cas, l’Égypte terminerait en tête du groupe et la Belgique devrait se contenter de la deuxième place, à condition que les Diables Rouges fassent le travail contre la Nouvelle-Zélande. Cette deuxième place serait moins intéressante sur le plan logistique surtout.

Thibaut Courtois expliquait que le groupe espérait vraiment éviter de devoir quitter Seattle, or finir deuxième nous enverrait à Dallas en 16e, puis à Atlanta en 8e. Sportivement, la 2e place signifie affronter le deuxième du groupe D, soit l'Australie ou le Paraguay : jouable, mais derrière, c'est peut-être l'Argentine qui attendrait en 8e...



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Scénario 3 : la Belgique fait match nul contre la Nouvelle-Zélande

On rentre dans les scénarios catastrophe : avec 3 points, la Belgique devrait espérer que l'Egypte batte l'Iran pour, tout de même, finir deuxième de son groupe - par la toute petite porte. Si l'Iran fait match nul également contre l'Egypte, cela se jouera aux buts marqués, et l'Iran a un avantage pour le moment avec son 2-2 face à la Nouvelle-Zélande.

Et si la Belgique termine troisième avec trois points ? Impossible, à l'heure actuelle, de prédire si cela sera suffisant pour finir parmi les meilleurs troisièmes. Cela devrait cependant être le cas. Les Diables iraient alors soit défier la France ou la Norvège à New York, soit le Canada ou la Suisse à Vancouver. Cette dernière option est au final "accessible", avec d'éventuelles retrouvailles avec Roberto Martinez et le Portugal en 8e...

Scénario 4 : la Belgique perd contre la Nouvelle-Zélande

Avec 2 points, et en imaginant même que l'Egypte batte largement l'Iran et nous permette donc de finir 3e du groupe, il y aurait peu de chances pour que la Belgique figure parmi les meilleurs troisièmes. Les Diables Rouges pourraient même finir 4e du groupe, et dès lors, pas besoin de calculettes...