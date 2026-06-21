Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

La Belgique devra se passer de Jérémy Doku contre l'Iran. Et cette absence pourrait ne pas être la dernière durant cette Coupe du monde 2026.

L'absence de Jérémy Doku oblige Rudi Garcia à revoir ses plans. Heureusement pour le sélectionneur, les alternatives ne manquent pas. L'une d'elles a été essayée avec succès lors du match amical contre les Seattle Sounders.

Ce jour-là, Matias Fernandez-Pardo avait été aligné sur le flanc gauche, un poste auquel il a été formé. Le joueur de Lille avait inscrit lors de cette rencontre son tout premier but avec les Diables (même s'il ne compte pas) pendant cette petite opposition d'entraînement.

Que va faire le sélectionneur Rudi Garcia maintenant que Jérémy Doku est malade ?

Garcia peut décider de replacer Leandro Trossard à gauche, où il avait terminé contre l'Égypte. Cela ouvrirait directement la porte à Maxim De Cuyper derrière lui, vu que le travail défensif de Trossard est généralement plus solide. Et à droite, alors : Saelemaekers ou Lukebakio ?

Les consultants avis du même avis que les francophones ?

"Dans la mesure où l'on peut entrer dans la tête de Rudi Garcia, je pense honnêtement qu'il choisirait plutôt Lukebakio ou Saelemaekers que je ne le ferais. Moreira ? Je n'y crois pas. Moi, personnellement, je ramènerais Trossard à gauche et j'installerais Fernandez-Pardo en pointe. Il apporte quelque chose, malgré tout. On peut aussi décaler De Ketelaere à droite et l'utiliser là-bas", a expliqué Imke Courtois pour Sporza

Rudi Garcia ne manque pas d'options...

Frank Boeckx a immédiatement enchaîné : "Perdre Doku, c'est un gros coup, mais tu as des joueurs avec les mêmes qualités. Trossard préfère jouer à gauche, donc tu peux le remettre là. Et ensuite, tu peux choisir un autre profil à droite, ça peut être Moreira, ça m'importe peu."



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"Moi, je me demande ce qu'on va faire au milieu. Est-ce qu'on va parvenir à intégrer Hans Vanaken dans l'équipe, et qu'est-ce qu'il va se passer avec Raskin ? Je pense qu'il va repartir avec le même milieu de terrain", a ajouté l'ancien gardien.