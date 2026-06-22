"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les Diables Rouges ont encore une fois connu le coup de la panne en mondiovision. Les médias étrangers ne sont pas tendres après ce faux départ prolongé.

Les Diables étaient attendus au tournant après le partage inaugural contre l'Egypte mais se sont à nouveau pris les pieds dans le tapis contre l'Iran. Avec Rudi Garcia sur le banc, les médias français étaient à nouveau bien curieux de connaître l'issue de la rencontre et se sont montrés bien bavards à l'issue de ce 0-0.

"Empruntés et impatients, les joueurs belges ont raté leur début de Coupe du monde. Ils restent maîtres de leur destin car un succès impératif contre la Nouvelle-Zélande leur offrira la qualification. Mais ce deuxième nul remet en cause leur confiance et fragilise leurs certitudes. Notamment l'apport de Romelu Lukaku, en total manque de rythme, ou l'apport de plusieurs cadres qui n'ont pas été au rendez-vous", écrit L'Equipe.

Big Rom n'a pas été épargné : "Il n'a pas été en mesure de peser durablement. De quoi renforcer l'idée qu'il ne peut être décisif que par des entrées en cours de match. Quand sa fraîcheur épaule sa puissance et effraie sensiblement ses adversaires".

Les carrences belges affichées au grand jour

Mais le mauvais match d'un Lukaku encore loin d'être à 100% est finalement à l'image de la prestation de ses coéquipiers : "Pendant toute la première période, la Belgique a manqué d'agressivité ou de justesse dans ses derniers gestes. À force de buter sur son adversaire expérimenté, particulièrement hermétique, elle a été gagnée par une certaine nervosité laissant les Iraniens remporter les duels offensifs, notamment aériens.

En Angleterre, la BBC reste aussi sur sa faim : "La Belgique a été inefficace et c'est le reproche majeur que l'on peut faire à une formation qui a subi ses émotions et fait preuve d'une trop grande confiance en sa variété offensive. Sans Thibaut Courtois, elle se serait inclinée".

Lire aussi… Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

Consultant pour la chaîne anglaise, Patrick Vieira est clair : "C’est le plus gros problème pour la Belgique : ses deux meilleurs joueurs, De Bruyne et Lukaku, ne sont pas en pleine forme. On voit bien leur manque de rythme. Le contrôle de balle et les combinaisons de Lukaku étaient vraiment mauvais aujourd'hui. Ils ont vraiment besoin de plus de temps".

De Bruyne et Lukaku, les deux grands arbres qui récoltent le plus de vent

Présent à ses côtés sur le plateau, Roy Keane, l'ancien milieu de terrain de Manchester United, a véritablement ciblé Lukaku : "En termes de qualité du jeu, je l'ai trouvé nul. Vraiment mauvais. Le niveau en termes de passes, de déplacements, de prise de décision était vraiment médiocre".

Même déception en Italie, où la Gazzetta dello Sport insiste sur le manque d'idée du jeu belge : "Ils attendaient (en vain) la passe de De Bruyne, mais la vague rouge se heurtait invariablement au mur des soldats persans, alignés en formation tortue. Il y avait toujours un pied qui anticipait ou une tête qui passait par-dessus : la frustration des Belges était telle que Romelu, encore en convalescence, s'est souvenu qu'on jouait au football lorsqu'il a été averti après avoir failli blesser gravement le gardien iranien en début de match".

Les médias transalpins connaissent également bien Rudi Garcia depuis son passage à la Roma : "Pauvre Rudi, il est difficile d'éteindre le feu sous la cocotte-minute de sa Belgique", conclut la Gazzetta.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Iran

Plus de news

Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

08:40
Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

08:20
Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

07:40
"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

06:00
LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0) Live

LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0)

22:51
Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

23:20
8
Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

23:01
📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade

📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade

21:20
Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi" Réaction

Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi"

00:55
Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"

Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"

00:08
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Korac

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Korac

08:00
Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

07:20
Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

08:00
La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/06: Cuypers - Khalaili - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/06: Cuypers - Khalaili - Faes

22:00
Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

22:30
Vers un retour en Europe ? Un club qualifié pour l''Europa League lorgne sur Hugo Cuypers

Vers un retour en Europe ? Un club qualifié pour l''Europa League lorgne sur Hugo Cuypers

22:00
Officiel : Ethan Hazard quitte Tubize-Braine pour se relancer sous les ordres d'un ancien de Pro League

Officiel : Ethan Hazard quitte Tubize-Braine pour se relancer sous les ordres d'un ancien de Pro League

21:30
Le joueur le plus demandé ? 15 millions bientôt sur la table de l'Union

Le joueur le plus demandé ? 15 millions bientôt sur la table de l'Union

21:00
LIVE Coupe du monde 22/6

LIVE Coupe du monde 22/6

00:00
Romelu Lukaku en surprise du chef : les explications de Rudi Garcia

Romelu Lukaku en surprise du chef : les explications de Rudi Garcia

20:49
📷 Les supporters de l'Iran sont bien présents à Los Angeles et ont un message clair

📷 Les supporters de l'Iran sont bien présents à Los Angeles et ont un message clair

20:20
Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !

Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !

19:41
1
Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

16:30
Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"

Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"

18:30
📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

15:04
"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

14:00
Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

17:00
2
Georges Leekens en est persuadé : l'Iran ne fera pas le poids face aux Diables Rouges

Georges Leekens en est persuadé : l'Iran ne fera pas le poids face aux Diables Rouges

13:30
Un Belge aux mannettes contre l'Iran : "Je dois rester neutre"

Un Belge aux mannettes contre l'Iran : "Je dois rester neutre"

13:00
"Il me le dit souvent" : un Diable Rouge certain de revenir un jour au Standard

"Il me le dit souvent" : un Diable Rouge certain de revenir un jour au Standard

19:30
Les Diables vers un match...à domicile ? Comment l'Iran pourrait être sifflée par ses propres supporters Analyse

Les Diables vers un match...à domicile ? Comment l'Iran pourrait être sifflée par ses propres supporters

12:00
Avec Lamine Yamal, ça change tout : l'Espagne remet les choses au clair contre l'Arabie saoudite

Avec Lamine Yamal, ça change tout : l'Espagne remet les choses au clair contre l'Arabie saoudite

20:05
Un joueur norvégien devient papa sur FaceTime : un choix différent de Doku et Mechele

Un joueur norvégien devient papa sur FaceTime : un choix différent de Doku et Mechele

14:30
Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre

Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre

20:30
Le prochain match de la France pourrait durer plusieurs heures : voici pourquoi

Le prochain match de la France pourrait durer plusieurs heures : voici pourquoi

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 19:00 Autriche Autriche
France France 23:00 Iraq Iraq
Norvège Norvège 23/06 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 23/06 Algérie Algérie
Portugal Portugal 23/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Croatie Croatie
Colombie Colombie 24/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved