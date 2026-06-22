"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

Les Diables Rouges ont encore une fois connu le coup de la panne en mondiovision. Les médias étrangers ne sont pas tendres après ce faux départ prolongé.

Les Diables étaient attendus au tournant après le partage inaugural contre l'Egypte mais se sont à nouveau pris les pieds dans le tapis contre l'Iran. Avec Rudi Garcia sur le banc, les médias français étaient à nouveau bien curieux de connaître l'issue de la rencontre et se sont montrés bien bavards à l'issue de ce 0-0.

"Empruntés et impatients, les joueurs belges ont raté leur début de Coupe du monde. Ils restent maîtres de leur destin car un succès impératif contre la Nouvelle-Zélande leur offrira la qualification. Mais ce deuxième nul remet en cause leur confiance et fragilise leurs certitudes. Notamment l'apport de Romelu Lukaku, en total manque de rythme, ou l'apport de plusieurs cadres qui n'ont pas été au rendez-vous", écrit L'Equipe.

Big Rom n'a pas été épargné : "Il n'a pas été en mesure de peser durablement. De quoi renforcer l'idée qu'il ne peut être décisif que par des entrées en cours de match. Quand sa fraîcheur épaule sa puissance et effraie sensiblement ses adversaires".

Les carrences belges affichées au grand jour

Mais le mauvais match d'un Lukaku encore loin d'être à 100% est finalement à l'image de la prestation de ses coéquipiers : "Pendant toute la première période, la Belgique a manqué d'agressivité ou de justesse dans ses derniers gestes. À force de buter sur son adversaire expérimenté, particulièrement hermétique, elle a été gagnée par une certaine nervosité laissant les Iraniens remporter les duels offensifs, notamment aériens.

En Angleterre, la BBC reste aussi sur sa faim : "La Belgique a été inefficace et c'est le reproche majeur que l'on peut faire à une formation qui a subi ses émotions et fait preuve d'une trop grande confiance en sa variété offensive. Sans Thibaut Courtois, elle se serait inclinée".



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Consultant pour la chaîne anglaise, Patrick Vieira est clair : "C’est le plus gros problème pour la Belgique : ses deux meilleurs joueurs, De Bruyne et Lukaku, ne sont pas en pleine forme. On voit bien leur manque de rythme. Le contrôle de balle et les combinaisons de Lukaku étaient vraiment mauvais aujourd'hui. Ils ont vraiment besoin de plus de temps".

De Bruyne et Lukaku, les deux grands arbres qui récoltent le plus de vent

Présent à ses côtés sur le plateau, Roy Keane, l'ancien milieu de terrain de Manchester United, a véritablement ciblé Lukaku : "En termes de qualité du jeu, je l'ai trouvé nul. Vraiment mauvais. Le niveau en termes de passes, de déplacements, de prise de décision était vraiment médiocre".

Même déception en Italie, où la Gazzetta dello Sport insiste sur le manque d'idée du jeu belge : "Ils attendaient (en vain) la passe de De Bruyne, mais la vague rouge se heurtait invariablement au mur des soldats persans, alignés en formation tortue. Il y avait toujours un pied qui anticipait ou une tête qui passait par-dessus : la frustration des Belges était telle que Romelu, encore en convalescence, s'est souvenu qu'on jouait au football lorsqu'il a été averti après avoir failli blesser gravement le gardien iranien en début de match".

Les médias transalpins connaissent également bien Rudi Garcia depuis son passage à la Roma : "Pauvre Rudi, il est difficile d'éteindre le feu sous la cocotte-minute de sa Belgique", conclut la Gazzetta.