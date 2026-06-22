Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

Que peut - encore - changer Rudi Garcia pour le troisième match de poules ? Tout modifier à chaque rencontre n'est pas forcément bon signe, mais il y a au moins une chose que nous aimerions voir disparaître : l'association Tielemans-De Bruyne dans l'entrejeu.

Il y avait certes un léger mieux à la construction chez les Diables Rouges ce dimanche par rapport au match face à l'Égypte - et encore faut-il être très positif pour oser le souligner. La présence de Nicolas Raskin a ajouté un peu de dynamisme à l'entrejeu, Leandro Trossard a livré un bon match et Maxim De Cuyper a beaucoup apporté : il faut souligner tout ça pour effectuer une analyse honnête de Belgique-Iran.

Mais un problème était toutefois clair : le duo Tielemans - De Bruyne est en court-circuit total. Le capitaine des Diables n'a à peu près rien tenté : l'une ou l'autre bonne passe en profondeur, mais aussi et surtout beaucoup de tergiversations et un jeu sans prise de risques. Comme le soulignait notre consultant Bertrand Crasson, Tielemans a pris la manie de jouer latéral dès que le match est verrouillé et n'ose pas prendre ses responsabilités.

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Une "maladie" qu'il avait en partie gommée lors de la campagne de qualifications : nous avions souligné ses progrès, et même estimé que lui donner le brassard pouvait l'aider à sortir de sa coquille. Jusqu'à présent, dans ce premier tournoi en tant que capitaine des Diables, Youri se loupe un peu.

Rudi Garcia peut-il sortir Kevin De Bruyne du onze ?

Mais celui qui s'est loupé ce dimanche, c'est Kevin De Bruyne. C'est une évidence : le meneur de jeu du Napoli tire la langue. Quand il faut porter l'équipe sur ses épaules, il peine à mettre le coup de reins nécessaire, qu'il parvenait encore à amorcer il n'y a pas si longtemps. Peu tranchant, peu inspiré y compris sur phases arrêtées, il n'est que l'ombre de lui-même... et pourtant, même dans cet état de forme, il est parvenu à réussir un enchaînement qui aurait dû offrir un assist à Lukaku ou De Cuyper.

Le fait est que les profils de Tielemans et De Bruyne, dans ce genre de match, semblent peu complémentaires. Tous deux ralentissent le tempo, cherchent l'ouverture, mais aucun ne prend ses responsabilités ni ne secoue ses équipiers. Ce n'est pas dans leur personnalité, mais avec un brassard de capitaine, Youri Tielemans n'a pas le choix.



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Sur le banc, un homme est en pleine possession de ses moyens, est adoré de Rudi Garcia et amène des qualités bien différentes de Tielemans et KDB, notamment plus de présence physique et un jeu de tête au-dessus du lot : Hans Vanaken. Il n'y a pas place dans le onze pour Tielemans, De Bruyne ET le triple Soulier d'Or brugeois... et pour l'aligner, il faudrait donc oser se priver de l'un des deux premiers. C'est-à-dire, pour Garcia, mettre son capitaine ou sa superstar sur le banc. Un choix qui nécessite énormément de courage. Mais l'heure n'est plus à la tiédeur...