Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"

Nathan Ngoy a appris à la dure ce que peut être un match de Coupe du Monde ce dimanche à Los Angeles. Le défenseur du LOSC a pris un carton rouge qui aurait pu coûter très cher. Il a été défendu par Thibaut Courtois.

L'homme du match, c'est Alireza Beiranvand. L'homme du match côté belge ? C'est certainement Thibaut Courtois, et c'est un problème. "C'est un match de Coupe du Monde, c'est comme ça. C'est parfois difficile. Je trouve que nous n'avons pas fait un mauvais match, mais face à un bloc si bas en 5-4-1, il faut être plus efficace, c'est ce qui nous a fait défaut", entame le gardien du Real Madrid.

"Puis, nous prenons un bête carton rouge et ça change le match. Mais même à 10 contre 11, nous avons eu des occasions pour gagner ce match", souligne Courtois. "Le gardien d'en face a sorti le match de sa vie, je crois. Ca arrive en Coupe du Monde".

Nathan Ngoy défendu par Thibaut Courtois

Ce bête carton rouge, Thibaut Courtois l'a vu de près puisque c'est pour empêcher Mehdi Taremi de partir seul vers lui que Nathan Ngoy s'est sacrifié. Une grosse erreur du jeune défenseur, défendu par son portier. "Nathan est très bon et progresse bien. Sur ce genre de phase, je trouve que nous devons jouer plus rapidement vers moi", estime-t-il.

"Si Hans vient vers moi de plus loin plutôt que de mettre Nathan dans cette situation, ou s'ils réfléchissent un peu moins, c'est plus facile. Et une fois que Taremi est parti, c'est tout de même un réflexe naturel de sa part de mettre son bras", continue Courtois. "On ne peut pas le lui reprocher, ça arrive. Espérons qu'il ne soit suspendu qu'une journée, que Zeno revienne, et ça ira pour la suite du tournoi".

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Reste à voir si pour Rudi Garcia, ce genre d'erreur de Nathan Ngoy ne sera pas un argument pour qu'à son retour, Zeno Debast prenne la place du Lillois et joue aux côtés d'un Brandon Mechele qui lui est resté impeccable lors de ses deux premiers matchs.