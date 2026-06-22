Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

Nathan Ngoy livrait un grand match avant d'être exclu pour sa faute en tant que dernier homme. Il n'en fallait pas plus pour voir certains déverser leur haine sur les réseaux sociaux.

C'est la beauté du football mais aussi ce qui fait que ce sport peut rendre fou : un joueur a beau être l'un des meilleurs sur le terrain, un moment d'inattention peut lui être fatal et lui valoir d'être descendu en flèche. C'est ce qu'a expérimenté Nathan Ngoy hier soir.

Déjà l'une des satisfactions du premier match contre l'Egypte, le défenseur de Lille a encore délivré sa carte de visite contre l'Iran, avec des transversales parfaitement senties pour isoler Leandro Trossard sur son flanc et des anticipations défensives pleines de flair.

Mais la suite est connue : sans le moindre filet de sécurité de par sa position sur le terrain, Ngoy est parti à la faute sur une passe en retrait qui paraissait anodine. Il ne fallait pas plus qu'un ballon malencontreusement touché par le pied d'appui pour permettre à Mehdi Taremi d'entamer sa course vers le but.

Nathan Ngoy pris pour cible de manière assez honteuse

Il n'a ensuitèe fallu qu'un dixième de seconde de tirage de maillot pour voir Ngoy être exclu, de manière tout à fait logique. Logiques, les réactions sur les publications Instagram du joueur le sont beauoup moins. Si la plupart reste dans le ton de la consolation, d'autres n'ont pas hésité à verser dans le racisme.

Les traditionnels émojis et gifs prisés par ces individus étaient de sortie en commentaire. Un racisme décomplexé qui reste injustifiable et qu'il convient de continuer à dénoncer. Nathan Ngoy n'en est malheureusement certainement pas à sa première expérience du genre, mais il n'avait pas besoin de cela pour passer à autre chose après ce moment d'absence. L'ancien défenseur du Standard nous reviendra plus fort pour les seizièmes de finale s'il n'est bien suspendu qu'un match...et si seizième de finale il y a.