Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Nathan Ngoy livrait un grand match avant d'être exclu pour sa faute en tant que dernier homme. Il n'en fallait pas plus pour voir certains déverser leur haine sur les réseaux sociaux.

C'est la beauté du football mais aussi ce qui fait que ce sport peut rendre fou : un joueur a beau être l'un des meilleurs sur le terrain, un moment d'inattention peut lui être fatal et lui valoir d'être descendu en flèche. C'est ce qu'a expérimenté Nathan Ngoy hier soir.

Déjà l'une des satisfactions du premier match contre l'Egypte, le défenseur de Lille a encore délivré sa carte de visite contre l'Iran, avec des transversales parfaitement senties pour isoler Leandro Trossard sur son flanc et des anticipations défensives pleines de flair.

Mais la suite est connue : sans le moindre filet de sécurité de par sa position sur le terrain, Ngoy est parti à la faute sur une passe en retrait qui paraissait anodine. Il ne fallait pas plus qu'un ballon malencontreusement touché par le pied d'appui pour permettre à Mehdi Taremi d'entamer sa course vers le but.

Nathan Ngoy pris pour cible de manière assez honteuse

Il n'a ensuitèe fallu qu'un dixième de seconde de tirage de maillot pour voir Ngoy être exclu, de manière tout à fait logique. Logiques, les réactions sur les publications Instagram du joueur le sont beauoup moins. Si la plupart reste dans le ton de la consolation, d'autres n'ont pas hésité à verser dans le racisme.

Les traditionnels émojis et gifs prisés par ces individus étaient de sortie en commentaire. Un racisme décomplexé qui reste injustifiable et qu'il convient de continuer à dénoncer. Nathan Ngoy n'en est malheureusement certainement pas à sa première expérience du genre, mais il n'avait pas besoin de cela pour passer à autre chose après ce moment d'absence. L'ancien défenseur du Standard nous reviendra plus fort pour les seizièmes de finale s'il n'est bien suspendu qu'un match...et si seizième de finale il y a.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Iran
Nathan Ngoy

Plus de news

"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

09:00
Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"

Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"

00:08
Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

08:20
Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

07:40
"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

06:00
LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0) Live

LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0)

22:51
Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

23:20
8
Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

23:01
📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade

📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade

21:20
Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi" Réaction

Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi"

00:55
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Korac

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Korac

08:00
Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

07:20
Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

08:00
La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/06: Cuypers - Khalaili - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/06: Cuypers - Khalaili - Faes

22:00
Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

22:30
Vers un retour en Europe ? Un club qualifié pour l''Europa League lorgne sur Hugo Cuypers

Vers un retour en Europe ? Un club qualifié pour l''Europa League lorgne sur Hugo Cuypers

22:00
Officiel : Ethan Hazard quitte Tubize-Braine pour se relancer sous les ordres d'un ancien de Pro League

Officiel : Ethan Hazard quitte Tubize-Braine pour se relancer sous les ordres d'un ancien de Pro League

21:30
Le joueur le plus demandé ? 15 millions bientôt sur la table de l'Union

Le joueur le plus demandé ? 15 millions bientôt sur la table de l'Union

21:00
LIVE Coupe du monde 22/6

LIVE Coupe du monde 22/6

00:00
Romelu Lukaku en surprise du chef : les explications de Rudi Garcia

Romelu Lukaku en surprise du chef : les explications de Rudi Garcia

20:49
📷 Les supporters de l'Iran sont bien présents à Los Angeles et ont un message clair

📷 Les supporters de l'Iran sont bien présents à Los Angeles et ont un message clair

20:20
Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !

Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !

19:41
1
Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

16:30
Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"

Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"

18:30
📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

15:04
"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

14:00
Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

17:00
2
Georges Leekens en est persuadé : l'Iran ne fera pas le poids face aux Diables Rouges

Georges Leekens en est persuadé : l'Iran ne fera pas le poids face aux Diables Rouges

13:30
Un Belge aux mannettes contre l'Iran : "Je dois rester neutre"

Un Belge aux mannettes contre l'Iran : "Je dois rester neutre"

13:00
"Il me le dit souvent" : un Diable Rouge certain de revenir un jour au Standard

"Il me le dit souvent" : un Diable Rouge certain de revenir un jour au Standard

19:30
Les Diables vers un match...à domicile ? Comment l'Iran pourrait être sifflée par ses propres supporters Analyse

Les Diables vers un match...à domicile ? Comment l'Iran pourrait être sifflée par ses propres supporters

12:00
Avec Lamine Yamal, ça change tout : l'Espagne remet les choses au clair contre l'Arabie saoudite

Avec Lamine Yamal, ça change tout : l'Espagne remet les choses au clair contre l'Arabie saoudite

20:05
Un joueur norvégien devient papa sur FaceTime : un choix différent de Doku et Mechele

Un joueur norvégien devient papa sur FaceTime : un choix différent de Doku et Mechele

14:30
Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre

Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre

20:30
Le prochain match de la France pourrait durer plusieurs heures : voici pourquoi

Le prochain match de la France pourrait durer plusieurs heures : voici pourquoi

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 19:00 Autriche Autriche
France France 23:00 Iraq Iraq
Norvège Norvège 23/06 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 23/06 Algérie Algérie
Portugal Portugal 23/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Croatie Croatie
Colombie Colombie 24/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved