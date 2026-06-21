Romelu Lukaku en surprise du chef : les explications de Rudi Garcia

Rudi Garcia a crée ma surprise en faisant débuter Romelu Lukaku d'entrée de jeu. Notre sélectionneur a expliqué les raisons de ce choix qui n'en était qu'à moitié un.

Avoir Romelu Lukaku dans la liste pour la Coupe du Monde était déjà une victoire en soi vu sa saison blanche à Naples. Il a finalement été décisif dès le premier match en poussant la défense égyptienne au but contre son camp.

Une entrée remarquée qui ne doit toutefois pas faire croire que Romelu est en pleine possession de ses moyens. Avant le tournoi, Garcia avait d'ailleurs expliqué que Big Rom ne serait dans toute toujours pas à 100% à l'issue de la phase de groupe.

Romelu Lukaku, une présence remarquée, en Belgique et dans la défense iranienne

Et pourtant, la composition de ce soir renseignait une surprise de taille : Lukaku titulaire dès le deuxième match. Les explications de Rudi Garcia étaient donc attendues.

Le Français n'a pas caché que si Lukaku était déjà titularisé, c'était notamment parce que Charles De Ketelaere n'était pas à 100%. Romelu ne jouera que 45 ou 60 minutes, mais cette titularisation lui donnera à coup sûr un fameux coup de boost. Avec une nouvelle action décisive à la clé ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Matias Fernandez-Pardo avait lui aussi une carte à jouer, son rôle viendra.