📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade

Florent Malice
Florent Malice depuis le SoFi Stadium
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📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade
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Le SoFi Stadium sera presque comble ce dimanche, et ce ne sont bien sûr pas les Belges qui le remplissent. Beaucoup d'Américains, cependant, portent des maillots belges - mais pas sûr qu'ils soient officiels.

Le prix d'un maillot de la Belgique au magasin dans le centre de Los Angeles ? Environ 100 dollars. Le même maillot le jour du match aux abords du SoFi Stadium où se joue Belgique-Iran ? Il passe à 130 euros.

Pas des sommes délirantes pour un public américain habitué à mettre ce genre de montants, surtout à partir du moment où les tickets pour les matchs s'arrachent pour des centaines, voire des milliers de dollars.

Mais autour des stades, certains ont tout de même flairé la bonne affaire. En effet, de nombreux vendeurs à la sauvette proposaient des maillots "officieux" des Diables Rouges... pour 40 dollars. Et sans surprise, ils se vendent comme des petits pains. 

fake shirts belgie belgium
© Walfoot.be

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Ce ne sont cependant pas des Belges (ou assez peu) qui se ruaient sur ces contrefaçons très bien fichues mais bien des supporters américains, mexicains - très nombreux à Los Angeles - ou encore iraniens, qui y voient une occasion rêvée. 

On trouve également le même genre de maillots côté iranien, dont une bonne partie portait le drapeau au lion et au soleil représentant l'ancien régime.

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