"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

La Belgique est de nouveau passée au travers face à l'Iran. Une situation qui commence à devenir préoccupante, et qu'a analysé pour nous Bertrand Crasson.

Durant cette Coupe du Monde 2026, Walfoot.be peut compter sur les analyses de son consultant spécial Diables Rouges Bertrand Crasson. Et après avoir déjà livré un avis sans concession après Belgique-Egypte, l'ancien Diable (26 caps) était bien sûr très déçu, une fois de plus. "Très déçu, oui, également de la qualité présentée par les Diables", commence-t-il.

"Qui plus est face à une équipe d'Iran que j'ai trouvée très faible. Il y a tout de même eu un but annulé de justesse et deux arrêts de Courtois assez déterminants. Nous avons donc souffert contre un adversaire faible, et n'avons rien proposé du tout", estime Crasson, qui refuse de critiquer la prestation de Romelu Lukaku, titulaire surprise.

"Ce sera facile de lui tirer dessus, de dire qu'il n'était pas prêt... C'est déjà lui qui amène l'égalisation contre l'Egypte. Qui, dans l'équipe d'aujourd'hui, peut se targuer d'avoir fait un bon match ?", s'interroge notre consultant. La réponse, en plus de Courtois, homme du match côté belge, c'est... Maxim De Cuyper, que Bertrand Crasson espérait titulaire.

"Je l'annonçais titulaire. Il a été incroyable, avec deux-trois grosses occasions... Ce qui est tout de même préoccupant pour la Belgique. C'est l'arrière gauche qui a les meilleures occasions de but", souligne-t-il. "Mais on ne peut pas lui en vouloir. Le problème ne se situe pas chez lui, il est ailleurs".

La Coupe du Monde de Nathan Ngoy, finie ?

Le tournant du match a été le carton rouge pris par Nathan Ngoy. "C'est vraiment dommage, cette erreur, car il était en train de s'affirmer dans cette équipe", regrette Bertrand Crasson. "Ca risque de faire tâche dans sa carrière, car j'ai peur que sa Coupe du Monde puisse être finie, désormais. Il ne faut pas l'accabler, il a un grand avenir".



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Qui remplacera Ngoy contre la Nouvelle-Zélande ? "Arthur Theate... ou Amadou Onana, que je trouve meilleur en défense que dans l'entrejeu. Il amènerait beaucoup de physique et d'impact", estime notre consultant. Reste désormais à trouver une solution... offensive, car cette équipe peine à marquer en grands tournois.

"Je l'avais dit : quand Jeremy Doku n'est pas là, il ne se passe pas grand chose. Nous en sommes fort dépendants. De Bruyne n'arrive quant à lui plus à hausser son niveau comme il y a quelques temps. J'attendais aussi plus de tirs de la part de Youri Tielemans, c'est tout de même l'une de ses qualités et il est tombé dans ce travers de ne jouer que par petites passes latérales", s'agace Crasson. "De manière générale, il n'y a eu aucun tir de loin ou presque".

Il faudra donc l'emporter contre la Nouvelle-Zélande pour éviter un nouveau fiasco qui ferait très mal. "Cette équipe perd un peu les pédales dans les grands événements. Mais les joueurs dont nous disposons sont ce qu'ils sont. Le seul point d'interrogation, c'est peut-être Fernandez-Pardo, qui pourrait amener quelque chose de différent. Pour le reste, quand De Bruyne et Doku ne sont pas là ou pas en forme, cette équipe devient anonyme. C'est le plus préoccupant", conclut notre consultant.