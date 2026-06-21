Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

Les Diables Rouges n'auront pas Jérémy Doku face à l'Iran. Une absence qui oblige Rudi Garcia à trouver une autre solution offensive. Le joueur de Manchester City serait touché par les rumeurs à son sujet.

Le compte à rebours est lancé. À 21 heures, les Diables Rouges affronteront l'Iran dans un match qui pourrait orienter leur Coupe du monde 2026. Une victoire les rapprocherait des seizièmes de finale, tandis qu'un nouveau faux pas les obligerait à sortir la calculatrice avant la dernière journée.

Présent avec le groupe depuis le début de la préparation, l'ailier de Manchester City est freiné par un problème respiratoire qui affecte sa condition physique. Le staff médical a préféré ne prendre aucun risque pour cette rencontre.

Cette absence forcée a malheureusement déclenché de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux, liant son forfait à une paternité imminente. Des bruits de couloir fermement démentis par ses proches. Un feuilleton médiatique que le joueur suit avec tristesse et dépit, selon les informations de RTL Sport.

Ce forfait de dernière minute oblige Rudi Garcia à revoir ses plans en attaque. Le sélectionneur a plusieurs options sous la main et un joueur comme Matias Fernandez Pardo pourrait en profiter pour gratter une place de titulaire. Le joueur de Lille peut évoluer sur les côtés et comme faux numéro neuf.

On en saura plus sur les choix du coach quand la compo officielle tombera, environ une heure avant le début du match à Los Angeles. Quoi qu'il en soit, les Diables Rouges ont les armes pour bousculer cette équipe d'Iran et lancer leur tournoi.



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Nos voisins sont sur la bonne voie

En parlant de lancer son tournoi, les Diables savent qu'ils ont du retard sur la concurrence. Hier soir, nos voisins ont placé la barre très haut. Les Pays-Bas ont collé un 5-1 à la Suède et l'Allemagne a empoché ses trois points face à la Côte d'Ivoire.