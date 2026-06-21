📷 Les supporters de l'Iran sont bien présents à Los Angeles et ont un message clair

Si les supporters iraniens n'ont bien évidemment pas pu faire le déplacement depuis leur pays, la Team Melli pourra bien compter sur un soutien local... un peu particulier.

Inutile de revenir en long et en large sur le contexte qui oppose les États-Unis à l'Iran. Les deux pays sont en guerre depuis le mois de février dernier, ce qui a fortement compliqué la participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026, et définitivement écarté l'idée de tout déplacement des supporters iraniens sur le territoire américain.

Mais comme nous vous l'expliquions, cela ne signifie pas que les Diables Rouges évolueront dans un stade totalement acquis à leur cause. Los Angeles compte une énorme communauté iranienne, qui s'est bel et bien déplacée en masse pour assister au deuxième match de poules de leur équipe.

"FIFA, don't silence us" : les Iraniens protestent

Le contexte est toutefois très particulier, car ces supporters iraniens portent un autre drapeau que celui de la République islamique d'Iran. Ils arborent en effet l'ancien drapeau orné d'un lion et d'un soleil, qui a été interdit en 1979 suite à la révolution islamique et est désormais interdit au pays.

La diaspora iranienne aux USA est largement constituée de familles ayant fui le pays suite à la révolution islamique de 1979, et ce match est donc pour eux l'opportunité de protester devant les caméras du monde entier. La FIFA a tenté de faire interdire la présence de ces drapeaux et emblèmes dans l'enceinte du stade, mais c'était peine perdue.



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Aux abords du stade, on croisait en effet de très nombreux drapeaux au lion, ainsi que des familles iraniennes portant des slogans comme "Free Iran". Plusieurs manifestations anti-régime prenaient également place, sans débordements. Plusieurs stands vendaient des maillots, drapeaux ou casquettes frappés du drapeau interdit.

Reste désormais une question : que feront ces supporters durant la rencontre ? Soutiendront-ils leur équipe ? On sait déjà que l'hymne national iranien, qui a été adopté en 1990 par le régime islamique, sera massivement hué. De là à imaginer que les opposants au régime fêteront un but belge, il y a un peu de marge, mais c'est une possibilité...