La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents

Scott Crabbé, journaliste football
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La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents
Photo: © photonews
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Anderlecht reprend les entraînements aujourd'hui. Jérémy Taravel dispensera la séance en attendant la nomination du nouveau T1.

C'est le traditionnel décalage avec les grands tournois : les verdicts des phases de groupe de la Coupe du Monde ne sont pas encore connus que les clubs de Pro League retrouvent déjà le chemin de l'entraînement. En ce lundi, c'est Anderlecht qui va connaître sa première séance de présaison.

Après deux jours de tests physiques, les Mauves retrouvent le terrain aujourd'hui sous la conduite de Jérémy Taravel. La direction voulait être en mesure de nommer un nouveau T1 pour la reprise, mais Antoine Sibierski prend finalement le temps de mener à bien ses entretiens avec les derniers candidats pour faire le bon choix.

Pour Anderlecht, le deuxième tour préliminaire contre Hammarby arrive déjà dans un mois

Le Français, appelé à rester dans le staff comme adjoint, accueillera bon nombre de ses joueurs de la saison passée. À commencer par Nathan De Cat, toujours bien au club malgré les tractations quant à un probable transfert cet été. Mihajlo Cvetkovic sera lui aussi de la partie après que le Sporting ait refusé de voir son attaquant serbe prendre part à l'Euro U19, le jugeant trop important en vue des préliminaires européens. Giluian Biancone sera également présent pour son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

Plusieurs absents sont par contre à déplorer, à commencer par les trois joueurs du noyau retenus à la Coupe du Monde : Nathan Saliba, César Huerta et Ali Maamar. Majeed Ashimeru et Luis Vazquez reviennent quant à eux de leur prêt mais ne seront pas présents aujourd'hui, ils bénéficient d'une semaine de repos. Il en va de même pour plusieurs jeunes Mauves présents à l'Euro U17 (notamment Nga Kana et Onia Seke).


Le groupe sera donc amené à grossir petit à petit, avec déjà un premier match amical le 27 juin contre le Sporting Hasselt. Des rencontres de préparation contre Boulogne (le 4 juillet), puis le NEC (le 11 juillet) sont ensuite au programme. Avant la grande échéance de ce début de saison, la double confrontation face à Hammarby, prévue les 23 et 30 juillet.

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