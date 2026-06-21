Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

Giulian Biancone est le premier transfert estival de l'Anderlecht à la sauce Antoine Sibierski. Mais le nouveau directeur sportif des Mauves aura sans nul doute demandé son avis à Jérémy Taravel avant de boucler l'opération.

Le premier transfert entrant de l'ère Sibierski à Anderlecht concerne donc un joueur français. De quoi permettre au nouveau directeur sportif des Mauves de faire parler son réseau ? Il y a de cela, mais s'il y a bien quelqu'un qui connaît Giulian Biancone au club, c'est avant tout Jérémy Taravel.

Plusieurs années avant de débarquer au Lotto Park, Biancone a déjà goûté à la Pro League lors de ses deux prêts successifs au Cercle de Bruges, à chaque fois en provenance de Monaco. Tant en 2019-2020 qu'en 2020-2021, le natif de Fréjus avait un certain Jérémy Taravel comme partenaire en défense.

Les deux hommes ne formaient toutefois pas la charnière centrale : Fabien Mercadal, Bernd Storck, Paul Clement et Yves Vanderhagehe (les entraîneurs successifs lors de ces deux saisons communues) alignaient Biancone comme latéral droit. Taravel était quant à lui souvent blessé.

Biancone - Taravel, une relation forte

Il n'en a pas moins marqué son cadet, au point que Biancone porte aujourd'hui le numéro quatre que Taravel arborait à l'époque : "Quand j'ai fait mes débuts professionnels, je portais le 41 et mon capitaine à l'époque du Cercle (Taravel) avait le numéro quatre. C'était un bel exemple, un très bon défenseur. J'ai aussi l'image de Sergio Ramos, car j'ai grandi avec lui. Pour moi, ça a toujours été le numéro du défenseur central de métier, qui a toujours très bien fait son boulot et qui est capable d'aider offensivement sur les phases arrêtées ou par ses qualités au pied dans le jeu. Je trouve que c'est un numéro qui m'a toujours bien correspondu", explique la nouvelle recrue sur le site d'Anderlecht.



L'estime est réciproque : en janvier 2025, quand Jérémy Taravel était encore l'adjoint d'Ivan Leko au Standard, les Rouches avaient envisagé la venue de Biancone et l'avaient ainsi scouté. Un an et demi plus tard, les deux compatriotes vont bien être réunis, mais un peu plus à l'ouest que Sclessin.