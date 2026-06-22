La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

Quelques heures après le nouveau partage des Diables contre l'Iran, l’Egypte a pris la tête du groupe G en se défaisant de la Nouvelle-Zélande (3-1). Les Kiwis étaient pourtant devant à la mi-temps.

Avec ce bilan de deux points sur six récoltés par les Diables face à l’Egypte et l'Iran, ce Nouvelle Zélande - Egypte revêtait un intérêt pour le football belge que peu imaginaient à l'entame du tournoi (et on ne vous parle même pas du Belgique - Nouvelle-Zélande de 5h du matin samedi).

Pour encore un peu plus nous rappeler que la rencontre de samedi matin sera plus périlleuse que prévu, les Néo-Zélandais ont dominé le début de rencontre, avec deux premières frappes dangereuses...et un but. C'est Finn Surman qui a profité d'un ballon repoussé par le gardien égyptien pour ouvrir le score peu avant le quart d'heure de jeu (14e, 1-0).

Virtuellement leaders du groupe, les Kiwis ont tenu leur avantage jusqu'à la mi-temps face à des Pharaons bien à la peine. Dès la reprise, la Nouvelle-Zélande est même passée proche du break, mais le gardien égyptien Mostafa Shobeir a détourné la belle reprise de la tête de Callum McCowatt.

La Nouvelle-Zélande joue avec son bonheur

La révolte égyptienne a fini par survenir à l'heure de jeu et elle a directement payé, sous la forme d'une égalisation signée de la tête par Mostafa Ziko (58e, 1-1). Le match avait basculé. Moins de dix minutes plus tard, Mohamed Salah plaçait les siens aux commandes après une magnifique combinaison dans le rectangle (67e, 1-2).

Big name. Big game, big representation. Mo Salah stepping up for Egypt with a clinical goal. What a man. What a moment . Superhero Salah. pic.twitter.com/zndfElzqjF https://t.co/vZoVoUF02O



— Ipostanything LFC (@postanythingLFC) June 22, 2026

Le futur ex-joueur de Liverpool est ensuite à l'assist sur le but de la libération signé Trezeguet sur corner (82e, 1-3). L’Egypte a donc réussi à laisser passer l'orage pour prendre la tête du groupe G ; avant la dernière journée, les Pharaons disposent de quatre points, soit deux de plus que l'Iran et la Belgique, qui partage le même goal average après leurs deux partages. La Nouvelle-Zélande est coincée à une unité mais peut encore croire en ses chances de se qualifier pour les seizièmes de finale lors d'un dernier match de tous les dangers pour les Diables.