Le prochain match de la France pourrait durer plusieurs heures : voici pourquoi

L'équipe de France affronte l'Irak ce lundi, mais un risque d'orages pourrait perturber la rencontre. Les autorités américaines appliquent un protocole très strict.

L'équipe de France ne devra peut-être pas seulement se méfier de l'Irak ce lundi soir. Les prévisions annoncent un risque d'orages à Philadelphie, où les Bleus disputeront leur deuxième match de la Coupe du monde. Un scénario qui pourrait avoir des conséquences sur le déroulement de la rencontre.

En cas de foudre à proximité du terrain, les règles sont très claires. Si un éclair est détecté dans un rayon de moins de 13 kilomètres autour du stade, la rencontre devra être interrompue. Les joueurs regagneront les vestiaires et une période d'attente de 30 minutes sera imposée avant de pouvoir reprendre le jeu comme le rapporte La Voix du Nord.

Un match qui pourrait durer plusieurs heures

Le plus contraignant, c'est que ce chronomètre repart de zéro à chaque nouvel éclair. Autrement dit, si l'orage persiste, la pause peut rapidement s'allonger. Le scénario n'a rien d'improbable et pourrait repousser la fin de la rencontre plus tard que prévu pour les supporters qui suivront le match depuis l'Europe.

Cette réglementation ne dépend pas de la FIFA, mais des autorités américaines. Aux États-Unis, les risques liés à la foudre sont pris très au sérieux, notamment lors des événements sportifs en plein air. Les organisateurs n'ont aucune marge de manœuvre et doivent appliquer ce protocole à la lettre, même en pleine Coupe du monde.

L'autre gros rendez-vous du groupe



La deuxième rencontre du groupe se disputera dans la nuit de lundi à mardi, à 2 heures, entre la Norvège et le Sénégal. Une victoire des Scandinaves leur assurerait une place en seizièmes de finale. Pour le Sénégal, en revanche, une défaite compliquerait fortement la situation. Les Lions de la Teranga devraient alors impérativement battre l'Irak lors de la dernière journée et espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes pour poursuivre leur parcours.