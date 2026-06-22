"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

Après le match nul contre l’Égypte, les Diables Rouges n’ont pas non plus réussi à convaincre face à l’Iran. Le 0-0 alimente les doutes grandissants autour de l’équipe nationale. Toby Alderweireld et Marc Degryse se montrent eux aussi particulièrement critiques.

La première place du groupe semble également s’éloigner après la victoire de l’Égypte (1-3) contre la Nouvelle-Zélande. Une situation inacceptable pour Toby Alderweireld. "Ce groupe est le plus faible de la Coupe du monde", s'est-il lâché dans Het Laatste Nieuws.

"Avec ce groupe, tu dois finir premier, point. Ils doivent maintenant se rendre compte qu'il est minuit moins cinq". L’ex-international voit d’ailleurs peu de raisons d’être optimiste. Malgré une préparation encourageante avant le Mondial, il estime que plusieurs cadres évoluent actuellement en dessous de leur niveau.

"Est-ce que les attentes étaient trop élevées ? C’est à cause des deux derniers matches avant la Coupe du monde, contre la Croatie et la Tunisie. Ils étaient positifs. C’est mieux d’arriver à un Mondial de cette manière, mais les joueurs déterminants – à part Thibaut Courtois – ne répondent pas présent. C’est problématique. Il faut tout simplement faire beaucoup mieux, globalement", a conclu Alderweireld.

Oui, les Diables ont de quoi s'inquiéter

Marc Degryse partage cette inquiétude. L’ancien Diable Rouge a vu trop peu de progrès dans le jeu de l’équipe et pointe un manque d’automatismes au sein du onze. "Je continue à penser que ce groupe, tu devais le gagner", estime-t-il lui aussi.

"On a de meilleurs joueurs que l’Iran et l’Égypte. Donc tu dois pouvoir les battre. Mais collectivement, on n’en est pas au point de se trouver les yeux fermés, et c’est un problème. Il y a trop peu d’automatismes", déplore le consultant.



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À l’approche du dernier match de groupe, une seule conclusion s’impose donc : les Diables Rouges doivent vite faire mieux, pas seulement au niveau des résultats, mais surtout dans le jeu. Car avec ce niveau-là, sortir des poules ne serait qu'un moindre mal.