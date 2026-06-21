Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Ce soir, c'est l'Iran de Dennis Ayensa qui se présente face aux Diables Rouges. L'attaquant du Standard ne devrait pas être titulaire mais savoure ce premier grand tournoi disputé.

Arrivé au Standard avec son pédigrée de joueur germano-espagnol, Dennis Ayensa ne s'attendait pas à représenter l'Iran il y a quelques mois encore. Né à Bonn, en Allemagne, il avait déjà été appelé en équipe nationale d'Allemagne U19, en 2015. Ses origines espagnoles sont également visibles, il tient d'ailleurs à ce qu'on l'appelle Dennis Ayensa, laissant de côté le nom Eckert, lié à une partie de sa famille avec laquelle il n'a plus aucun contact.

Et pourtant, l'opportunité de repésenter la Team Melli s'est présentée via son grand-père iranien. La partie était toutefois loin d'être gagnée : "Mon père est à moitié iranien, mais il n’a pas de passeport. Mon grand-père est iranien, mais il est décédé. Cela rend donc les choses difficiles, je ne saurais même pas par où commencer pour demander la nationalité. Ils m’ont déjà appelé pour me demander ma situation, mais c’est tout. Ce n’est pas proche, ou quoique ce soit. Honnêtement, je n’ai aucune information sur le sujet, et je ne cherche pas à en avoir. Je n’ai pas reçu d’invitation claire, car je n’ai pas les papiers iraniens", nous confiait-il encore en septembre dernier.

La fédération iranienne accélère

Mais la persective d'une Coupe du Monde a ce don de rendre motivantes les formalités administratives les plus rébarbatives. Résultat, Ayensa a été appelé pour la première fois par l'Iran pour les amicaux du mois de mars, avant même que son changement de nationalité sportive soit définitivement avalisé par la FIFA, ce qui est désormais chose faite.

Ce premier rassemblement avait déjà fait remonter des sentiments d'appartenance qu'il ne s'imaginait plus revivre : "J'étais dans la chambre avec Ali Gholizadeh, qui a joué à Charleroi. On a directement connecté parce qu'il a aussi joué en Belgique. Il m'a beaucoup aidé, au même titre qu'Alireza Jahanbakhsh, de Dender". 

Place désorais aux choses sérieuses avec cette Coupe du Monde. L'attaquant de 29 ans n'a toutefois pas encore disputé la moindre minute avec sa nouvelle sélection. Lors du premier match contre la Nouvelle-Zélande, il n'était ainsi pas sorti du banc.

Lire aussi… LIVE : Suivez Belgique-Iran en direct commenté (21h)

Dans l'ombre de Mehdi Taremi

Il faut dire que le joueur du Standard fait face à la concurrence de Mehdi Taremi. L'ancien attaquant de Porto et de l'Inter Milan est une légende au pays. Dennis Ayensa lui voue un profond respect et le consièdre même comme le meilleur joueur de l'histoire du football iranien.

"Je ne connais pas bien les joueurs des autres générations. Je sais qu'il y a eu des joueurs incroyables comme Ali Parvin mais de ce que j'ai vu à l'entraînement en sélection et sa personnalité, c'est le meilleur joueur", confirme Ayensa à la RTBF.

Débarqué en Pro League par le biais d'un transfert libre d'Ingolstadt vers l'Union en 2022, l'international iranien s'apprête à vivre une rencontre pas comme les autres : Ce match contre la Belgique est forcément très particulier pour moi. Ce pays m'a énormément apporté". Quant aux ambitions iraniennes, il reste plus discret : "Je ne dirai pas jusqu'où on peut aller mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut créer la surprise". Y compris ce soir ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Standard
Belgique
Dennis-Yerai Eckert Ayensa

Plus de news

LIVE : Suivez Belgique-Iran en direct commenté (21h) Live

LIVE : Suivez Belgique-Iran en direct commenté (21h)

15:29
Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

16:30
📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

15:04
"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

14:00
Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

17:00
1
Georges Leekens en est persuadé : l'Iran ne fera pas le poids face aux Diables Rouges

Georges Leekens en est persuadé : l'Iran ne fera pas le poids face aux Diables Rouges

13:30
Un Belge aux mannettes contre l'Iran : "Je dois rester neutre"

Un Belge aux mannettes contre l'Iran : "Je dois rester neutre"

13:00
Les Diables vers un match...à domicile ? Comment l'Iran pourrait être sifflée par ses propres supporters Analyse

Les Diables vers un match...à domicile ? Comment l'Iran pourrait être sifflée par ses propres supporters

12:00
Un joueur norvégien devient papa sur FaceTime : un choix différent de Doku et Mechele

Un joueur norvégien devient papa sur FaceTime : un choix différent de Doku et Mechele

14:30
La belle histoire du jour : le héros du Cap-Vert reçoit la plus belle des surprises

La belle histoire du jour : le héros du Cap-Vert reçoit la plus belle des surprises

18:00
"On pourrait trembler en fin de match" : Hein Vanhaezebrouck prévient Rudi Garcia pour Nicolas Raskin

"On pourrait trembler en fin de match" : Hein Vanhaezebrouck prévient Rudi Garcia pour Nicolas Raskin

10:00
Le Standard en passe de signer l'une des révélations de la saison en D1 ACFF ?

Le Standard en passe de signer l'une des révélations de la saison en D1 ACFF ?

14:32
Deniz Undav, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise, met toute l'Allemagne à ses pieds

Deniz Undav, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise, met toute l'Allemagne à ses pieds

16:00
1
La Serie A le veut, mais ce jeune Belge préfère rester en Pro League

La Serie A le veut, mais ce jeune Belge préfère rester en Pro League

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/06: Mazure-Hanus - Faes - Dirkner

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/06: Mazure-Hanus - Faes - Dirkner

14:32
Pas si ouvert que cela pour les Diables ? La présentation des rescapés de la génération dorée de l'Iran

Pas si ouvert que cela pour les Diables ? La présentation des rescapés de la génération dorée de l'Iran

22:30
Ce Diable Rouge n’a pas obtenu de contrat à Anderlecht : "Cela l’a profondément déçu"

Ce Diable Rouge n’a pas obtenu de contrat à Anderlecht : "Cela l’a profondément déçu"

20:00
Gagner pour éviter un scénario hollywoodien : les Diables Rouges ne peuvent pas sous-estimer l'Iran

Gagner pour éviter un scénario hollywoodien : les Diables Rouges ne peuvent pas sous-estimer l'Iran

21:20
La Belgique tient-elle son nouvel Origi ? "On espère que l'histoire se répète !"

La Belgique tient-elle son nouvel Origi ? "On espère que l'histoire se répète !"

06:30
3
Pas de Doku, pas de panique ? Rudi Garcia a des options

Pas de Doku, pas de panique ? Rudi Garcia a des options

20:40
Mieux que Manchester United et la Juve : l'incroyable bilan UEFA de Bruges pourrait lui valoir le chapeau 2 !

Mieux que Manchester United et la Juve : l'incroyable bilan UEFA de Bruges pourrait lui valoir le chapeau 2 !

11:30
Le choc pour Rudi Garcia : Jérémy Doku forfait contre l'Iran !

Le choc pour Rudi Garcia : Jérémy Doku forfait contre l'Iran !

20:15
9
Du changement, mais où ? Voici le onze potentiel des Diables face à l'Iran - et ce que nous aimerions voir

Du changement, mais où ? Voici le onze potentiel des Diables face à l'Iran - et ce que nous aimerions voir

19:30
1
L'été s'annonce long : Monaco a pris sa décision pour Wout Faes

L'été s'annonce long : Monaco a pris sa décision pour Wout Faes

10:45
Rudi Garcia explique l'absence de Jeremy Doku : "Je ne prendrai aucun risque sur le plan médical"

Rudi Garcia explique l'absence de Jeremy Doku : "Je ne prendrai aucun risque sur le plan médical"

00:50
"Je mérite une statue" : un ancien réserviste de Pro League héros du Mondial

"Je mérite une statue" : un ancien réserviste de Pro League héros du Mondial

09:30
Déjà plusieurs offres formulées : La Louvière insiste pour un ancien espoir allemand

Déjà plusieurs offres formulées : La Louvière insiste pour un ancien espoir allemand

09:00
La reprise n'attend pas : un club de Pro League en plante six en amical

La reprise n'attend pas : un club de Pro League en plante six en amical

08:30
"Tout ça pour un moment dégeulasse" : quand...la France s'arrache sur le cas de Jérémy Doku

"Tout ça pour un moment dégeulasse" : quand...la France s'arrache sur le cas de Jérémy Doku

22:00
3
Déjà bien connu de Marc Wilmots : retour en vue dans le staff du Standard !

Déjà bien connu de Marc Wilmots : retour en vue dans le staff du Standard !

21:40
Deux anciens hommes forts de l'Union à la relance au Cercle : "J'espère retrouver la même connexion avec lui"

Deux anciens hommes forts de l'Union à la relance au Cercle : "J'espère retrouver la même connexion avec lui"

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Openda - Camara - Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Openda - Camara - Titraoui

23:00
Pour une attaque 100% belge ? Un candidat veut sortir Loïs Openda du cauchemar à la Juventus

Pour une attaque 100% belge ? Un candidat veut sortir Loïs Openda du cauchemar à la Juventus

23:00
Les Oranje passent au vert, festival néerlandais contre la Suède

Les Oranje passent au vert, festival néerlandais contre la Suède

21:00
Voici pourquoi finir premier est crucial pour les Diables : "En Russie, ça avait été difficile"

Voici pourquoi finir premier est crucial pour les Diables : "En Russie, ça avait été difficile"

20/06
Un défenseur, ancien de la maison, proche d'un retour au Standard

Un défenseur, ancien de la maison, proche d'un retour au Standard

20/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved