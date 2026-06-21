Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre
Photo: © photonews
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Depuis qu'il est acquis que Jérémy Taravel ne sera plus le T1 d'Anderlecht la saison prochaine, Oscar Garcia fait partie des entraîneurs cités pour lui succéder. L'ancien coach d'OHL est désormais libre.

Plus urgemment encore que des joueurs, Antoine Sibierski est à la recherche d'un nouveau T1 pour Anderlecht. Jérémy Taravel a beau avoir marqué des points auprès du club et de son groupe par sa loyauté, le nouveau directeur sportif et le cabinet de recrutement avec qui il collabore n'en ont pas moins intensifié la prospection.

Deux entraîneurs seraient désormais à la lutte pour le poste. Karel Geraerts avait été cité comme l'un de ces deux profils, mais le Sporting est rapidement sorti du bois pour démentir. Précédemment, Oscar Garcia avait lui aussi été envoyé à Neerpede. L'ancien entraîneur de Louvain était pourtant en poste à l'Ajax, avec un contrat jusqu'en juin 2027.

Sauf que Garcia est désormais libre : l'Ajax annonce ce soir avoir trouvé un accord avec son entraîneur pour mettre fin prématurément à son contrat avec effet immédiat. Mais cela ne veut pas dire que l'Espagnol de 53 ans rejoindra Anderlecht pour autant.

Le Sporting pas la piste numéro un ?

Cette rupture de contrat pourrait en effet survenir pour le libérer et lui permettre de rejoindre un autre candidat. Le média espagnol AS indiquait en effet il y a quelques jours que le natif de Sabadell  se rapproche d'un retour au pays. Il fait ainsi partie des profils avec qui le Rayo Vallecano et Osasuna se sont mis à table.

Si Oscar Garcia devait malgré tout rejoindre Anderlecht, cela serait une fameuse surprise, tant il avait laissé des souvenirs mitigés à Louvain. Ses coups de gueule à répétition n'avaient pas vraiment eu l'effet escompté à Den Dreef : sa communication plutôt musclée avait suscité des tensions en interne, OHL s'en était ainsi séparé en cours de saison. Il avait ensuite rebondi au Mexique, du côté du Deportivo Guadalajara, avant de signer à l'Ajax, où il a d'abord été en charge des Espoirs.

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