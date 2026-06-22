Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir

Leandro Trossard vit-il ses dernières semaines comme joueur d'Arsenal ? Il y entre dans sa dernière année de contrat et suscite de l'intérêt.

Après bon nombre de sorties frustrantes sous la vareuse des Diables, Leandro Trossard a été hier l'un des meilleurs hommes sur le terrain hier, étant la principale source de danger belge en première mi-temps, par ses dribbles et ses changements de rythme sur le côté gauche.

En Premier League aussi, le Limbourgeois a joué un rôle important dans le titre enfin glané par Arsenal. Et pourtant, sa situation contractuelle pourrait inciter la direction à le vendre cet été. Dans sa dernière année de bail à l'Emirates Stadium, Trossard a déjà été cité en Turquie. Mais aujourd'hui, c'est une autre destination qui frappe à la porte. Et de manière plutôt insistante.

Het Nieuwsblad rapporte en effet qu'Al-Diraiyah veut frapper un grand coup pour sa montée en première division saoudienne. Le promu veut se renforcer avec plusieurs joueurs de l'élite européenne, dont Trossard.

L'appel du pied de l'Arabie Saoudite à Leandro Trossard

Pas besoin de faire un dessin, l'offre est très intéressante sur le plan financier : Al-Diraiyah aurait proposé pas moins de dix millions d'euros nets annuels à notre compatriote. Arsenal y trouverait également son compte avec une proposition estimée à 20 millions, qui permettrait aux Gunners de rembourser la quasi-totalité de la somme déboursée pour le transfert de Trossard en janvier 2023.

Reste à voir désormais si le Diable Rouge cèdera aux sirènes des pétrodollars saoudiens ou souhaitera rester dans un championnat de premier plan. S'il entre bien dans sa dernière année de contrat à Arsenal, une option de prolongation d'un an a été incluse lors des négociations.



Lire aussi… La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche›

S'il venait à rejoindre Al-Diraiyah, il serait intéressant de voir si Leandro Trossard conservera sa place en sélection. Rudi Garcia n'a jamais appelé Yannick Carrasco et Hugo Cuypers parce qu'ils évoluent dans des championnats moins relevés, en ferait-il de même pour Trossard ?