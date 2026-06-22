Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi"

C'était la surprise du chef Garcia : Romelu Lukaku était titulaire face à l'Iran. Il concède ne pas être à 100%, loin de là, mais espérait pouvoir aider l'équipe.

C'est un Romelu Lukaku très déçu qui s'était présenté face aux caméras de la RTBF directement dans la foulée du match nul (0-0) contre l'Iran. L'attaquant, titulaire surprise alors que Rudi Garcia temporisait encore la veille à son sujet, a été cash : "On a fait n'importe quoi et tout le monde sait. Quand tu as un plan de jeu en commençant un match, il faut le suivre", lâchait-il.

Un peu plus tard, en zone mixte, Romelu s'était calmé, mais paraissait tout de même fort sombre. "C'était un match un peu compliqué. On aurait dû garder nos émotions sous contrôle. Garder notre sang-froid nous aurait un peu aidé. Mais on va aller de l'avant, et espérer un bon résultat pour nous dans le match de tout à l'heure".

Lukaku s'estime "au-dessus de 50%" physiquement

Même si Garcia affirmait qu'il ne voulait pas précipiter son retour, Lukaku savait que c'était "du 50-50" concernant une titularisation face à l'Iran. "Mon état de forme ? C'est difficile à juger. Disons que si je suis dans le onze, c'est que c'est au-dessus de 50%. Mais c'est encore loin d'être à 100%, bien sûr", estime le Diable Rouge.

"J'espérais pouvoir aider l'équipe. Malheureusement, je n'y suis pas parvenu. Je vois ça comme un marathon, pas un sprint, car je ne veux pas brûler les étapes. Aujourd'hui, c'était un bon test pour moi", continue Romelu Lukaku, qui a ensuite relativisé les propos tenus à la télévision concernant le plan du coach.

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"Je crois qu'au fur et à mesure du match, on a respecté le plan. Il y a certains moments où on aurait dû garder un peu plus le ballon, changer de flanc plus rapidement... Mais ce qui a surtout manqué, c'est l'efficacité", conclut un Lukaku visiblement très déçu, mais qui veut "penser positif" pour la suite. "La clef sera de rester concentré sur l'objectif à atteindre".