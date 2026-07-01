Thomas Meunier, bonne pioche ou coup dans l'eau pour le Sporting d'Anderlecht ?

Ce mercredi soir, Thomas Meunier pourrait jouer un seizième de finale de Coupe du monde en étant libre de tout contrat. Le latéral droit de 34 ans n'est officiellement plus lié au LOSC depuis ce 1er juillet et se retrouve sur les tablettes de l'Antwerp et du Sporting d'Anderlecht.

Il n'y a rien de vraiment surprenant à voir Thomas Meunier cité pour un retour en Belgique. Il y a peu, le Diable Rouge à 82 reprises avait notamment ouvert la porte au Standard et au Club de Bruges, en soulignant qu'il gardait la porte ouverte aux autres clubs de D1A, lui qui gère lui-même sa carrière et négocie seul ses contrats.

Il n'est pas non plus très surprenant de voir le Royal Antwerp et le Sporting d'Anderlecht comme destinations potentielles pour l'accueillir. Les deux clubs auront vraisemblablement un noyau très jeune la saison prochaine et auraient bien besoin d'une bonne touche d'expérience, avec un joueur qui connaît le championnat et qui peut encore prester à un très bon niveau, malgré quelques carences apparentes, ce qui est logique étant donné que le natif de Saint-Ode, comme tout le monde, ne rajeunit pas.

Les anciens Diables réussissent plutôt bien leur retour en Belgique

Avec un 35e anniversaire qu'il fêtera début septembre, Thomas Meunier reviendrait en Belgique encore plus tard dans sa carrière qu'un joueur comme Thorgan Hazard, qui avait déjà subi les critiques de quelques supporters et observateurs concernant ses difficultés à répéter les efforts. Thomas Meunier est encore en très bonne forme, mais n'a plus non plus le coffre qu'il avait il y a dix ans.

Le coup Thorgan Hazard est cependant loin d'avoir été un échec pour le Sporting d'Anderlecht, où le futur joueur du RC Lens a inscrit 21 buts et délivré 21 passes décisives en 98 apparitions, et qui a porté le RSCA la saison dernière avec un bilan de quinze buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues.

Et en remplaçant le contexte du poste de chaque joueur, c'est ce coup qu'essaient de reproduire le RSCA et le RAFC avec Thomas Meunier. Un joueur d'expérience qui reste prêt à enchaîner les matchs et dont la qualité naturelle dépasse le niveau d'une Jupiler Pro League qui semble parfois, voire souvent, bien moins qualitative que ce que l'on veut nous faire entendre.



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Thomas Meunier reste un joueur de premier choix pour la Jupiler Pro League

Un joueur qui renforcerait directement l'arrière-garde et qui guiderait les jeunes, un peu aussi à l'image de Jan Vertonghen, qui avait cependant connu davantage de pépins physiques, ou bien évidemment de Toby Alderweireld, qui avait offert le but du titre à l'Antwerp. Son retour en Belgique pourrait donc être une belle pioche pour le club qui s'attachera ses services.

Même si les supporters des deux clubs, en apprenant la nouvelle sur les réseaux sociaux, ont souligné son amour pour le Club de Bruges et rappelé ses déclarations à son égard, ainsi que ses prestations plus délicates avec les Diables Rouges, notamment face à l'Égypte. Mais à nouveau, la Coupe du monde n'est pas la Pro League, et Thomas Meunier resterait largement un joueur de premier choix pour notre championnat.