Un ancien jeune du Club de Bruges va rapporter 6 millions d'euros à Malines

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Après l'exploit des Champions' Play-offs, Malines doit se reconstruire. Qui va partir et comment le club compte-t-il rebondir cette saison ?

Pour s'installer durablement en haut du classement, Malines a besoin d'argent. Le club doit vendre ses meilleurs joueurs au bon prix pour pouvoir reconstruire son groupe. Le problème, c'est que cette situation attire beaucoup d'équipes étrangères.

Justement, le jeune Mathis Servais plaît beaucoup à l'étranger. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le club anglais de Millwall s'intéresse de près au joueur de Malines.

Le KV Malines peut empocher gros avec Mathis Servais

Le club anglais est prêt à sortir le grand jeu. D'après Tavolieri, Millwall négocie actuellement avec Malines autour d'un montant de 6 millions d'euros. Si l'affaire se conclut, ce serait un transfert record pour l'équipe britannique.

Un contrat de cinq ans attend le joueur en Angleterre. Le joueur doit donner sa réponse. S'il accepte, Malines réalisera un gros coup pour lancer son mercato avec un très gros chèque à la clé.



Formé au Club de Bruges et passé par Beveren, le joueur de 21 ans a une valeur marchande de 4 millions d'euros selon le site Transfermarkt. En posant 6 millions sur la table, Millwall propose bien plus que sa valeur marchande.