Le onze des Diables face au Sénégal est connu !

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Le onze des Diables face au Sénégal est connu !
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À un peu plus d'une heure du coup d'envoi entre la Belgique et le Sénégal, Rudi Garcia a révélé son onze. Et il n'y a... aucune surprise !

Du moins si, comme nous, vous pensiez que Rudi Garcia n'allait pas faire de changements après la bonne prestation de son équipe face à la Nouvelle-Zélande. Beaucoup pensaient que Nathan Ngoy réintègrerait le onze de base, mais en lisant entre les lignes, on comprenait que Garcia avait apprécié la performance de sa défense à Vancouver.

C'est donc Arthur Theate qui commence aux côtés de Brandon Mechele, comme lors du troisième match de poules. Ngoy est de retour de suspension, mais devra attendre une autre opportunité de retrouver l'équipe, après deux bons matchs - jusqu'à sa carte rouge malheureuse. 

Au milieu, on se demandait si Amadou Onana allait intégrer l'équipe face à son pays natal, pour amener plus de physique. Et Garcia a privilégié une solution offensive : Tielemans, Vanaken et De Bruyne sont encore une fois associés.

Devant, Jeremy Doku et Leandro Trossard, bien sûr, sont titulaires. L'ailier de Manchester City va vouloir répondre aux propos de son sélectionneur, qui a affirmé récemment que les Diables Rouges avaient joué la phase de poules "sans Jeremy Doku", malgré deux titularisations.

Enfin, Charles De Ketelaere, sans surprise vu sa présence en conférence de presse la veille et les louanges de Garcia, commence en pointe. Romelu Lukaku va donc encore une fois jouer le rôle de supersub.

Lire aussi… LIVE : Le coup d'envoi est donné entre la Belgique et le Sénégal !

Le onze : 

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