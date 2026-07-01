Genk va empocher plusieurs millions d'euros grâce au Bayern Munich

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Genk va empocher plusieurs millions d'euros grâce au Bayern Munich
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Le KRC Genk va profiter du transfert d'Ismaël Saibari au Bayern Munich. Grâce à une clause négociée lors de son départ vers le PSV, le club limbourgeois va toucher plusieurs millions d'euros.

Le transfert d'Ismaël Saibari fait des heureux en Belgique. Quelques heures après l'officialisation de son arrivée au Bayern Munich, un autre club peut se réjouir. Le Racing Genk va toucher une belle somme grâce à une clause prévue lors du départ du milieu offensif vers le PSV Eindhoven selon Het Laatste Nieuws.

10 % pour Genk en cas de future revente

En 2020, Genk avait vendu Ismaël Saibari au PSV Eindhoven pour 200.000 euros d'après le site Transfermarkt. Les dirigeants avaient négocié un pourcentage de 10 % sur une future revente. Une clause qui rapporte aujourd'hui au club limbourgeois après le transfert du Belgo-Marocain au Bayern Munich pour 55 millions d'euros.

5 millions d'euros dans les poches du KRC Genk

Grâce à cette clause, Genk va récupérer un peu plus de cinq millions d'euros. Ce n'est pas tout. Le club recevra aussi une indemnité de formation, qui devrait faire grimper le montant final de plusieurs centaines de milliers d'euros. Une opération particulièrement intéressante pour des dirigeants qui avaient anticipé le coup.

Passé par plusieurs clubs belges

Avant d'arriver au KRC Genk, Saibari avait fait ses classes dans plusieurs centres de formation belges, notamment au Beerschot, à Anderlecht et au KV Malines. Aujourd'hui, le Belgo-Marocain franchit un nouveau cap en rejoignant le Bayern Munich de Vincent Kompany.

Lire aussi… 55 millions d'euros : le Bayern Munich de Vincent Kompany s'offre un ancien de Neerpede

Le meilleur buteur du Maroc dans cette Coupe du monde

Saibari dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Il en est à trois buts dans la compétition, ce qui fait de lui le meilleur buteur des Lions de l'Atlas jusqu'à présent. Le Maroc a éliminé les Pays-Bas aux tirs au but (3-2) et affrontera le Canada, l'un des pays organisateurs, en huitièmes de finale. Le match se jouera ce samedi à 19h.

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