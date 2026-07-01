📷 L'Union Saint-Gilloise fait un retour aux sources avec son nouveau maillot extérieur

L'Union Saint-Gilloise rend hommage à son passé avec ce nouveau maillot extérieur. Le club le conservera pendant deux saisons afin de réduire son impact environnemental.

L'Union Saint-Gilloise complète sa garde-robe pour la saison 2026/2027. Le club bruxellois a dévoilé ses deux maillots. Après la tenue domicile, les supporters ont découvert un modèle extérieur bleu clair inspiré de l'histoire de l'Union.

Un hommage aux années 60 du club

Feelin' Lovely, Livin' Lovely. 🩵



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Cette couleur n'a pas été choisie au hasard. Les dirigeants ont souhaité rendre hommage aux équipes des années 1960, une période qui a marqué l'histoire de l'Union. Le maillot cache des détails symboliques. L'inscription "L'éternelle merveille", en référence à l'hymne du club, apparaît à l'intérieur du col. L'année de fondation, 1897, est quant à elle reprise sur les manches.

Comme les autres saisons, l'Union mise sur une approche plus responsable. Plutôt que de renouveler sa tenue chaque saison, ce maillot extérieur accompagnera les joueurs pendant deux exercices. Une manière de limiter son impact sur l'environnement tout en conservant son identité sur le terrain. Le club poursuit sa démarche en faveur d'une consommation plus durable.

Le même prix que le maillot domicile

Cette nouvelle tunique est conçue par O'Neills, devenu récemment le nouvel équipementier du club. Les supporters peuvent d'ores et déjà se la procurer, au même titre que le maillot domicile, au prix de 70 euros via la nouvelle boutique en ligne de l'Union. Les deux modèles seront portés tout au long de la saison lors des différentes compétitions disputées par les Unionistes.





Un rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters de l'Union

Pour célébrer cette présentation, le club a donné rendez-vous à ses supporters ce mercredi soir sur la place Van Meenen. Au programme : des food trucks, de la musique et la présence de plusieurs joueurs. Une manière de lancer la saison dans une ambiance chaleureuse et de permettre aux fans de découvrir les nouveaux maillots avant les premiers rendez-vous officiels.