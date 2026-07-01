Harry Kane a dégoûté la RDC : les Léopards ont frôlé l'exploit face à l'Angleterre

Les Léopards ont tout donné face à l'Angleterre. Malgré une ouverture du score et une belle résistance, la République Démocratique du Congo s'arrête en seizième de finale de la Coupe du monde 2026...

La République Démocratique du Congo n'est pas passée loin d'un immense exploit ce mercredi soir à Atlanta. Opposés à l'Angleterre en seizième de finale de la Coupe du monde 2026, les Léopards ont fait douter l'un des favoris du tournoi pendant plus d'une heure. Malgré une belle prestation, les hommes de Sébastien Desabre se sont inclinés 2-1 et quittent la compétition la tête haute.

Une ouverture du score qui a surpris tout le monde

Personne n'avait vu venir un tel début de rencontre. La RDC a frappé très vite. À la 7e minute, Chancel Mbemba a envoyé un centre au second poteau pour Brian Cipenga. L'attaquant d'Almeria a repris directement et a placé le ballon dans le petit filet de Jordan Pickford. En quelques instants, les Congolais faisaient taire une grande partie du stade et prenaient l'avantage.

Lionel Mpasi était infranchissable en première période

Les occasions se sont multipliées devant le but congolais, mais Lionel Mpasi était exceptionnel. Le gardien a enchaîné les arrêts décisifs pour repousser les nombreuses tentatives adverses. L'Angleterre a largement dominé les débats avant la pause, mais la défense congolaise est restée soudée et les Léopards ont rejoint les vestiaires avec ce précieux avantage d'un but.

Harry Kane, le sauveur de l'Angleterre durant ce Mondial 2026

Au retour des vestiaires, l'Angleterre a continué de pousser jusqu'à trouver la faille. À la 75e minute, Harry Kane a remis les deux équipes à égalité grâce à une tête imparable. Ce but a changé la rencontre. Les Congolais, fatigués par leurs nombreux efforts défensifs, ont commencé à reculer de plus en plus. Neuf minutes plus tard, Kane a encore frappé. L'attaquant du Bayern Munich a récupéré le ballon dans la surface et a allumé la lucarne de Mpasi. Avec ce cinquième but dans le tournoi, Kane marque des points dans la course au Ballon d'Or.

Une victoire et un partage en phase de groupe

Malgré cette élimination, la RDC peut quitter les États-Unis avec le sentiment d'avoir réussi son tournoi. Les Léopards disputaient leur première Coupe du monde depuis 1974 et ont marqué l'histoire de leur pays. Ils ont franchi la phase de groupes grâce à un nul contre le Portugal de Cristiano Ronaldo et une victoire convaincante face à l'Ouzbékistan 3-1.





La République démocratique du Congo peut être fière de son parcours

Cette qualification pour les seizièmes de finale restera un moment fort du football congolais. L'Angleterre poursuit sa route et retrouvera le Mexique en huitièmes de finale après la victoire des Mexicains contre l'Équateur 2-0. Les Congolais repartent éliminés, mais avec la fierté d'avoir fait trembler l'un des géants de cette Coupe du monde. Même battus, les Léopards ont montré qu'ils avaient leur place parmi les meilleures nations du monde. Desabre avait déclaré que peu importe le résultat du match, le Mondial de la RDC était réussi.