55 millions d'euros : le Bayern Munich de Vincent Kompany s'offre un ancien de Neerpede

C'est officiel, Ismaël Saibari est un joueur du Bayern Munich. Le Belgo-Marocain a signé jusqu'en 2031 et rejoindra le club allemand après la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

C'est le gros coup de ce début de mercato, Ismaël Saibari s'est officiellement engagé avec le Bayern Munich de Vincent Kompany. Le club allemand a mis 55 millions d'euros sur la table pour arracher le joueur de 25 ans au PSV Eindhoven. Le Belgo-Marocain a signé un contrat jusqu'en juin 2031 et portera le numéro 34.

𝙉𝙚𝙬 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙖𝙙𝙜𝙚 ✨🔴



Introducing Ismael Saibari. pic.twitter.com/XCdRAScZEI — FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2026

Un produit de la formation belge

Le joueur, passé par les centres de formation d'Anderlecht et Malines, va rejoindre l'Allemagne après la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Son profil technique plaît beaucoup à Kompany. Saibari sait jouer sur les côtés ou occuper la position de faux numéro 9 (comme il le fait avec le Maroc pendant le Mondial).

Un plan bien avant le début du Mondial

Pour le directeur sportif du club, Max Eberl, cette arrivée est le fruit d'un long travail. "Nous sommes ravis d'avoir recruté Ismaël Saibari, l'un des attaquants les plus prometteurs de cette Coupe du Monde, pour le FC Bayern. Ce type de transfert ne se fait pas sur un coup de tête, mais bien grâce à une planification minutieuse : le facteur déterminant a été notre intérêt précoce pour lui, car nous étions conscients de son potentiel et avons pu lui offrir un avenir concret au sein du club dès le départ."

Prochain match contre le Canada, l'un des pays organisateur de cette Coupe du monde 2026

Le nouveau joueur du Bayern Munich peut finir son Mondial tranquillement. Il a marqué trois buts depuis le début du tournoi, ce qui fait de lui le meilleur buteur de son équipe.





Le Maroc a validé son billet pour les huitièmes de finale. Les Lions de l'Atlas vont affronter ce samedi le Canada à 19h.