Un entraîneur bien connu en terres liégeoises est le nouvel entraîneur de l’Olympic Charleroi

L’Olympic Charleroi a annoncé ce lundi en début d’après-midi, via une publication sur ses réseaux sociaux, la signature de Kevin Caprasse, ancien coach du RFC Seraing.

Fraîchement relégué en D1 FFA, l’Olympic Charleroi espère remonter au plus vite dans le football professionnel. Pour ce faire, il faudra montrer un beau visage, loin de celui affiché par les Carolos la saison dernière.

En Challenger Pro League, la formation carolo a terminé assez nettement dernière. Avec 17 unités au compteur et seulement trois victoires en 32 matchs de championnat, le bilan est catastrophique... Kevin Caprasse aura alors pour mission de relever l’équipe.

Le tacticien belge avait été limogé par le RFC Seraing en février après des résultats décevants. Depuis cette fin d’aventure, Kevin Caprasse n’avait pas encore trouvé de nouveau défi. C’est donc désormais chose faite.

Le parcours du nouvel entraîneur de l'Olmpic Charleroi

Avant son passage au RFC Seraing, où il a également été à la tête des U23 entre juillet 2023 et juin 2025, Kevin Caprasse est également passé par le SL16, où il a été assistant entre juillet 2022 et janvier 2023. De juillet 2020 à juin 2022, il a été le T1 des U18 du Standard, après avoir dirigé des équipes de jeunes au sein du centre de formation liégeois entre juillet 2018 et juin 2020. Il a également été à la tête de Solières entre juillet 2016 et décembre 2017, ainsi que du RDC Cointe entre juillet 2014 et juin 2016.

L'Olmpic Charleroi rêve encore d'évoluer en D1B la saison prochaine ?

Il est important de noter tout de même que l’Olympic Charleroi espère encore finalement disputer la Challenger Pro League grâce à une plainte judiciaire, estimant que les décisions prises par la Pro League concernant la composition de la série, notamment autour des équipes U23, ne respectent pas les décisions récentes de l’Autorité belge de la concurrence. Il semble malgré tout peu probable que ce scénario se produise.



