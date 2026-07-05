Mauvaise nouvelle pour les Diables : Folarin Balogun, pourtant exclu, n'est finalement pas suspendu !

Énorme surprise qui tombe ce dimanche matin heure de Seattle : la FIFA a décidé de laisser jouer Folarin Balogun ce lundi face à la Belgique. L'attaquant vedette de Team USA avait pourtant été exclu pour une semelle face à la Bosnie-Herzégovine.

C'est une décision qui va faire parler. Folarin Balogun, qui compte trois buts dans ce tournoi pour les États-Unis et en était donc l'arme offensive numéro 1, avait pris un carton rouge (logique) face à la Bosnie-Herzégovine : en théorie, il ne devait donc pas disputer le 8e de finale de ce lundi face aux Diables Rouges.

Une énorme perte, sans laquelle beaucoup estimaient la tâche américaine bien plus compliquée pour ce duel historique. C'était sans compter sur la FIFA. Le New York Times annonce en effet ce dimanche matin (heure de Seattle) que Balogun... pourra finalement jouer le 8e de finale.

Balogun sauvé par la FIFA, comme Cristiano Ronaldo

Alors qu'après l'exclusion de Balogun, la FIFA avait assuré qu'un appel était impossible pour une carte rouge, il semblerait que sa suspension a été transformée en sursis. "En accord avec l'alinéa 27 du code disciplinaire de la FIFA, l'implémentation du match de suspension est suspendue pour un sursis d'un an", lit-on dans les colonnes du NY Times, qui relaie le communiqué du comité disciplinaire.

L'article 27 du règlement stipule que le comité "peut décider de suspendre partiellement ou totalement une suspension". Le New York Times rappelle que Cristiano Ronaldo avait été suspendu pour trois matchs, ce qui aurait dû lui faire manquer les deux premières rencontres de la Coupe du Monde 2026, mais que cette suspension avait été réduite à un match (et deux avec sursis) pour qu'il soit bien disponible.

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La FIFA et la fédération américaine ont été contactés par le média pour commentaire. De notre côté, on attend le commentaire de Rudi Garcia, présent en conférence de presse ce dimanche...