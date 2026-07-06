"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total

La Fédération belge a publié un nouveau communiqué ce lundi, soulignant le manque de transparence de la FIFA dans le dossier Balogun. La RBFA se montre claire : elle n’a reçu aucune explication officielle sur la levée de la suspension de l’attaquant américain.

La RBFA s’est à nouveau exprimée après avoir déjà pris la parole dimanche. Elle explique désormais avoir appris par la presse, et non via une communication officielle transmise à la Fédération belge, la décision de la FIFA de lever la suspension automatique du joueur.

L’Union belge dénonce aussi la manière dont la FIFA a traité ses demandes d’explications. La RBFA indique n’avoir "d’autre choix" que de contester l’éligibilité du joueur pour la rencontre à venir.

Après avoir appris, par voie de presse, la décision de la FIFA de lever la suspension automatique du joueur Folarin Balogun, la RBFA a adressé un courrier à la FIFA afin d'obtenir une copie de cette décision, des explications sur la procédure suivie, ainsi que de faire connaître sa position concernant les règlements applicables.

En guise d'unique réponse, la FIFA a envoyé une lettre à la RBFA indiquant qu'elle considérait cette correspondance comme un appel, qu'un juge avait été désigné et que la fédération belge ne disposait que de quelques heures pour compléter cet appel. Aucune autre information n'a été fournie par la FIFA.

Or, pour qu'un appel soit recevable, les propres règlements de la FIFA prévoient que la décision motivée doit d'abord être communiquée à la partie appelante. Alors que la RBFA ne faisait que demander des explications légitimes, la FIFA a elle-même transformé cette demande en appel, tout en s'assurant qu'il soit ensuite déclaré irrecevable.



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Tout cela s'est produit alors que la FIFA refusait, dans le même temps, de répondre aux demandes légitimes de la fédération belge.

Par ailleurs, lors de la réunion de coordination du match, la FIFA a délibérément retiré de sa présentation la partie consacrée à la suspension automatique des joueurs. Ce point figurait pourtant lors de chacune des réunions précédant les quatre premiers matchs. La RBFA a interrogé la FIFA, tant oralement que par écrit, sur les raisons de cette modification, mais n'a une nouvelle fois reçu aucune réponse.

À ce stade, la RBFA précise qu'elle n'a toujours reçu ni la décision de la FIFA ni la moindre explication concernant ce dossier. Elle estime donc n'avoir d'autre choix que de contester l'éligibilité du joueur pour la rencontre à venir.

Quel que soit le résultat sportif de ce match, la RBFA se dit profondément préoccupée par le déroulement des événements et affirme qu'elle continuera à se battre dans les heures, les jours et les mois à venir afin de défendre les principes fondamentaux de l'éthique, de l'équité sportive et les intérêts du football dans son ensemble.