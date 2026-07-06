Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/07: Servais

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Servais

OFFICIEL : Mathis Servais se lance dans son premier défi à l’étranger

C'est officiel, Mathis Servais quitte Malines et s'engage au FC Milwall, formation de seconde division anglaise. Le Namurtois a parphé un contrat jusqu'au 30 juin 2031. (Lire la suite)