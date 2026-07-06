Le surréalisme à l'américaine : la FIFA supprime la page sur les suspensions automatiques

Le match de la nuit prochaine entre Belgique et les Etats-Unis fait grand bruit en raison de la suppression de la suspension de Folarin Balogun. Cela a valu à la délégation belge une scéne inattendue dans la préparation de la rencontre.

Les nerfs de la délégation belge ont été mis à rude épreuve ces dernières heures après les courbettes de la FIFA pour permettre aux Etats-Unis d'aligner leur attaquant vedette malgré son carton rouge contre la Bosnie.

La FIFA avait déjà spécialement délégué un émissaire pour lire un texte sur la réintégration de Folarin Balogun dès les huitièmes de finale, elle a été plus loin encore lors de la traditionnelle réunion de préparation de la rencontre en présence des team managers belges et américains dans les entrailles du Lumen Stadium, théâtre de la rencontre de la nuit prochaine.

Comme de coutume, une présentation Powerpoint a été présentée aux emissaires des deux délégations. Et là, surprise : le slide se rapportant à la suspension automatique d'un joueur en cas de carte rouge avait été supprimé, il ne figurait plus dans la présentation.

Le slide sur les suspensions automatiques purgeait-il lui-même une suspension ?

Les représentants de la Fédération Internationale de Football avait pourtant explicitement sur ce point du règlement lors des quatre premiers matchs des Diables dans la compétition. Le team manager belge n'a pas manqué de faire remarquer ce slide disparu à la FIFA, il n'a reçu aucune réponse de la part de ses interlocuteurs.

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Un détail qui n'en est pas un et qui ne faire que renforcer le malaise ambiant autour de la rencontre et des relations privilégiées entre les Etats-Unis et la FIFA. Pour tenter de noyer le poisson, la réintégration de Balogun dès ces huitièmes de finale a été entourée d'un sursis : s'il se distingue à nouveau dans le mauvais sens sur une période d'un an, une suspension d'un match lui sera automatiquement infligée. Voilà qui nous fait une belle jambe...