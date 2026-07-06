OFFICIEL : Mathis Servais se lance dans son premier défi à l’étranger

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Mathis Servais se lance dans son premier défi à l’étranger
Photo: © photonews
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C'est officiel, Mathis Servais quitte Malines et s'engage au FC Milwall, formation de seconde division anglaise. Le Namurtois a parphé un contrat jusqu'au 30 juin 2031.

Mathis Servais continue de franchir les échelons. Après avoir impressionné en Challenger Pro League avec le SK Beveren, il a rejoint Malines la saison dernière, club avec lequel il a réalisé une saison pleine. Le milieu offensif a pris part à 34 matchs toutes compétitions confondues avec les Malinois et s'est montré décisif à six reprises : deux buts et quatre assists.

Désormais, il franchit un nouveau palier, en quittant pour la première fois de sa carrière la Belgique. Il file en Angleterre à Millwall, qui a terminé troisième d'EFL Championship la saison dernière.

Mathis Servais est évidemment ravi de se lancer dans ce nouveau défi

Dans une interview accordée à sa nouvelle équipe, il a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "J’espère que les supporters prendront plaisir à me regarder sur le terrain. Je suis milieu de terrain, un milieu offensif, avec de la classe, je pense. Un bon pied gauche. Donc j’espère qu’ils verront du beau football avec moi sur le terrain. Je sais qu’il y a beaucoup de matchs, donc ce sera une longue saison. Mais oui, on aura besoin des supporters, bien sûr, pour faire une saison incroyable, et j’ai hâte de les voir."

Selon Transfermarkt, le montant du transfert est estimé à 6 millions d'euros. La formation anglaise n'a cependant pas confirmé le montant exact, déclarant que Mathis Servais paraphe "un contrat de longue durée, pour un montant non communiqué".

Les mots du directeur du football de Millwall, Steve Gallen

Le directeur du football de Millwall, Steve Gallen, s'est montré ravi de la signature du Belge de 21 ans : "Nous sommes absolument ravis de faire venir Mathis au club. Il est jeune, mais il joue avec une vraie maturité pour son âge. International belge U21, il peut évoluer à plusieurs postes, mais nous le voyons principalement comme un milieu axial : athlétique, puissant et capable de faire progresser le jeu."

"Mathis est sur nos tablettes depuis un an, depuis son arrivée à Malines en première division belge. Nous avons suivi de près sa progression, aussi bien en club qu'avec les Espoirs belges. Comme pour tout joueur qui arrive de l'étranger, il faudra faire preuve de patience le temps qu'il s'adapte à l'équipe, au pays et à la culture. Mais son potentiel est très enthousiasmant et nous sommes très heureux de l'accueillir. Une nouvelle fois, nous tenons à remercier notre président pour son soutien constant envers l'équipe et le club", a-t-il conclu.

Premier entraînement ce lundi matin pour Mathis Servais

Ce matin déjà, Mathis Servais a pu rejoindre ses nouveaux coéquipiers au centre d'entraînement de Calmont Road. Une nouvelle aventure débute pour le Namurois, qui espère bien encore être au rendez-vous. Millwall vise le haut du classement afin de monter en Premier League. L'équipe est passée proche la saison dernière et espère cette fois bien y parvenir.

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