Voici le successeur de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Voici le successeur de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco
Photo: © photonews
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Filipe Luís succède à Sébastien Pocognoli sur le banc de l'AS Monaco. La formation monégasque a annoncé la nouvelle ce lundi.

"L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Filipe Luís au poste d’entraîneur, marquant le début d’un nouveau cycle", a écrit l'AS Monaco, qui précise que le technicien brésilien a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2028.

Un début de carrière d'entraineur réussi 

Filipe Luís a débuté sa carrière d'entraîneur en janvier 2024 après une carrière de joueur remplie de succès, en passant notamment par des clubs comme l'Atlético Madrid ou Chelsea. Il a d'abord débuté en entraînant les U17 de la formation brésilienne de Flamengo, avant d'être promu en juin 2024 à la tête de l'équipe des moins de 20 ans (U20). Avec cette dernière, il a notamment remporté la Coupe intercontinentale U20.

En septembre 2024, fort de ses performances sur le banc chez les jeunes, il a été nommé à la tête de l'équipe première, où il a connu beaucoup de succès en remportant plusieurs trophées, dont la Copa Libertadores en 2025.

Les assistants de Filipe Luís à l'AS Monaco

Le technicien n'arrive évidemment pas seul à l'AS Monaco, comme l'écrit l'AS Monaco dans un communiqué : "Filipe Luís arrive en compagnie d’Ivan Palanco (entraîneur adjoint) et Diogo Linhares (préparateur physique), qui l’entouraient déjà à Flamengo. Au sein du staff figurent également Antony Santiago (entraîneur adjoint, précédemment au club en qualité de responsable de l’analyse tactique) et l’entraîneur des gardiens, Jyri Nieminen, passé par le Feyenoord Rotterdam et qui connaît bien Lukáš Hrádecký pour avoir entraîné les gardiens de l’équipe nationale de Finlande."

Ce mercredi matin, Filipe Luís dirigera sa toute première séance d'entraînement. Son objectif avec l'AS Monaco sera évidemment de faire mieux que la saison dernière en terminant dans le haut du classement de la Ligue 1. Les Monégasques avaient terminé à la septième place lors du dernier exercice.

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