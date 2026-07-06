LIVE COUPE DU MONDE 6/7 : un joueur anglais forfait pour le reste de la Coupe du monde
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Jordan Henderson forfait pour le reste du Mondial
Jordan Henderson va devoir se faire opérer du poignet et manquera donc le reste de la Coupe du monde avec l’Angleterre, selon The Athletic. Le milieu de Brentford s’est blessé cette nuit après la rencontre entre le Mexique et l'Angleterre (2-3).
Lors des célébrations, le joueur a chuté en escaladant un panneau publicitaire. En conférence de presse, Thomas Tuchel avait déjà déclaré que cela semblait "assez grave". Après l'incident, il avait été transporté directement dans un hôpital de Mexico.
Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU— 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026
Le joueur de Brentford n’a joué que six minutes dans ce Mondial. C’était face au Panama, lors du troisième match de groupe.
"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total
La Fédération belge a publié un nouveau communiqué ce lundi, soulignant le manque de transparence de la FIFA dans le dossier Balogun. La RBFA se montre claire : elle n’a reçu aucune explication officielle sur la levée de la suspension de l’attaquant américain. (Lire la suite)
Erling Haaland réagit à la victoire de la Norvège contre le Brésil (zone mixte)
"Je pense que la manière dont nous avons joué aujourd’hui montre que la Norvège est une équipe de football fantastique et que nous sommes en réalité l’une des meilleures équipes d’Europe et du monde. Ce que nous avons accompli est incroyable et cela a pris 28 ans. Cela a pris du temps. J’ai 25 ans, donc on ne peut pas vraiment m’en vouloir pour ça."
"Je n’en avais jamais rêvé de ma vie. J’ai rêvé de jouer la Coupe du monde avec la Norvège et de les y emmener. Mais je ne m’attendais jamais à battre le Brésil, soyons honnêtes. Je pensais que certaines choses étaient impossibles, mais je crois que j’avais tort."
"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino
Jürgen Klopp n’a pas caché son désaccord après la levée de la suspension du buteur américain Folarin Balogun. L’entraîneur, qui s’apprête à prendre les rênes de l’Allemagne, a vivement critiqué Donald Trump et Gianni Infantino. (Lire la suite)
LIVE COUPE DU MONDE 6/7 : la fédération belge pique la FIFA avec un subtil post sur les réseaux sociaux
Tout le monde est déjà sur le qui-vive avant le huitième de finale entre les États-Unis et la Belgique. La levée inattendue de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun a laissé tout notre pays sans voix, y compris l’Union belge.
Peu après l’annonce, la fédération a publié un communiqué et pique désormais subtilement la FIFA dans un post sur les réseaux sociaux.
Dans une publication annonçant le match, on voit une photo de Tielemans, Meunier et Moreira. Sur le casier à côté de Tielemans figure un message sans équivoque : "Red is Red".
… #USABEL pic.twitter.com/t4YNym9qxs— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 6, 2026
L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”
L'UEFA a publié un communiqué critiqant vivement la décision de la FIFA de lever la suspension de Folarin Balogun. "Une ligne rouge" a été franchi selon l'instant européenne. (Lire la suite)
L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA
La saga Folarin Balogun n'en finit plus de rebondir. Ce matin, la FIFA est sortie du silence...pour soumettre un ultimatum à la Belgique, si notre délégation veut faire entendre ses droits. (Lire la suite)
C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun
Les réactions se multiplient après la levée de la suspension de Folarin Balogun contre les Diables Rouges. Même Sepp Blatter y est allé de son petit commentaire. (Lire la suite)
Trop de pression ou simplement pas à la hauteur ? Pourquoi Jérémy Doku est en train de rater son Mondial
Erling Haaland a brillé et a envoyé la Norvège en quarts de la Coupe du monde après avoir coulé le Brésil. En Belgique, c'est tout l'inverse : Jérémy Doku est en train de rater son tournoi et n'arrive pas à remplacer Eden Hazard. (Lire la suite)
L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !
Depuis la levée de la suspension de Folarin Balogun, le fameux article 27 du règlement de la FIFA fait beaucoup parler. Une utilisation officielle dans un tel contexte est sans précédent, mais la FIFA s'est déjà illustrer en grâciant quelques joueurs de la sorte. (Lire la suite)
Il n'y a pas que l'affaire Balogun : les Diables doivent aussi mettre fin à une malédiction en Coupe du Monde
Les Diables Rouges sont en pleine préparation pour leur huitième de finale contre les États-Unis. Les Belges affronteront le pays hôte dans la nuit de mardi et devront également venir à bout du public local. Une statistique inquiétante ne donne pas beaucoup de confiance aux Diables avant ce match. (Lire la suite)
Onze face à tout un pays : voici nos Diables Rouges pour USA-Belgique
Ce lundi (heure locale, dans la nuit de lundi à mardi heure belge), les Diables Rouges défient le pays-hôte de cette Coupe du Monde 2026 : les États-Unis. Un match qui s'annonce très serré. Voici notre onze de base. (Lire la suite)
Le surréalisme à l'américaine : la FIFA supprime la page sur les suspensions automatiques
Le match de la nuit prochaine entre Belgique et les Etats-Unis fait grand bruit en raison de la suppression de la suspension de Folarin Balogun. Cela a valu à la délégation belge une scéne inattendue dans la préparation de la rencontre. (Lire la suite)
"Si les Américains battent la Belgique..." : un sélectionneur prend fait et cause pour les Diables
L'affaire de la levée de la suspension de Folarin Balogun prend des proportions gigantesques. Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken s'est montré solidaire, mais surtout très inquiet. (Lire la suite)
"La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ?" : la presse internationale outrée par l'affaire Balogun
La suppression de la suspension de Folarin Balogun contre les Diables Rouges fait grand bruit sur la scène internationale. Morceaux choisis d'une indignation devenue généralisée. (Lire la suite)
🎥 Une fin de match irrespirable : l'Angleterre résiste au Mexique à dix contre onze
L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale en venant à bout du Mexique (2-3). Le pays hôte a poussé tant et plus, en vain. (Lire la suite)
Et sportivement, que change Balogun ? La drôle de réponse de Rudi Garcia
On a assez parlé des à-côtés, mais que représente la présence de Folarin Balogun sur le plan purement sportif ? Rudi Garcia a donné une réponse lapidaire, Thibaut Courtois a étayé. (Lire la suite)
🎥 Un doublé qui fera date : Erling Haaland boute le Brésil hors du Mondial !
La Norvège a pris son destin en main en éliminant le Brésil (1-2). Erling Haaland est encore un peu plus rentré dans l'histoire de son pays en plantant un doublé. (Lire la suite)
Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges
Difficile de décrire le sentiment général après l'annonce que Folarin Bolagun pourrait jouer ce lundi que par ce mot : stupeur. Et un peu de colère, du moins chez ceux qui se laissent encore emporter par l'émotion d'une Coupe du Monde. (Lire la suite)
L'Union Belge prête à saisir le tribunal d'arbitrage du sport dans le dossier Balogun !
L'Union Belge ne compte pas se laisser faire dans le dossier concernant Folarin Balogun. Elle s'est saisie du Tribunal d'arbitrage du Sport (TAS) concernant sa suspension. (Lire la suite)
Mauricio Pochettino est ravi : "99,99 % trouveront cette décision justifiée"
La levée de la suspension de Folarin Balogun fait sourire dans le camp américain. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a longuement réagi vendredi à cette décision, qui lui permettra de compter à nouveau sur son attaquant vedette face à la Belgique. (Lire la suite)
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