Un Diable Rouge absent du Mondial vers un transfert à 30 millions d'euros en Premier League ?

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Photo: © photonews

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Mandela Keita n’a pas été retenu pour la Coupe du monde, malgré une saison convaincante avec Parme en Serie A. Le milieu belge pourrait toutefois se consoler avec un beau transfert, puisque Leeds serait intéressé par son profil.

 

Mandela Keita faisait partie des joueurs que certains voyaient dans la sélection pour la Coupe du monde. Finalement, Rudi Garcia a préféré laisser le milieu de terrain, une seule fois international avec les Diables Rouges, à la maison au profit d'autres joueurs. Pourtant, sa saison en Serie A plaide largement en sa faveur.

Mandela Keita, un joueur convoité

Mandela Keita a disputé 37 matches de championnat en Italie, dont 36 comme titulaire. Il s'est imposé comme un élément essentiel de Parme, qui a terminé à la treizième place. Très solide dans l'entrejeu, il se distingue par son impact dans les duels, sa régularité et sa capacité à contrôler le milieu de terrain. Il a également contribué offensivement avec un but et une passe décisive.

Ses bonnes performances suscitent de nombreuses convoitises. En Italie, il se disait déjà qu'Atalanta suivait de près l'international belge. Un transfert à Bergame lui permettrait de rester en Serie A tout en franchissant un cap. Ces dix dernières années, le club s'est imposé comme une valeur sûre du haut de tableau italien et participe presque chaque saison aux compétitions européennes.

Mais l'intérêt ne vient pas uniquement d'Italie. Selon La Gazzetta dello Sport, Leeds souhaite également recruter le Belge. Mieux encore, des négociations auraient déjà été entamées entre Parme et le quatorzième de la dernière Premier League. Le quotidien italien évoque un montant de transfert de 30 millions d'euros.

Un contrat jusqu'en 2029

Son profil très physique semble en tout cas parfaitement adapté au championnat anglais. Le milieu de terrain est encore sous contrat avec Parme jusqu'à la mi-2029. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à 20 millions d'euros.

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