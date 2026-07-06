Trop de pression ou simplement pas à la hauteur ? Pourquoi Jérémy Doku est en train de rater son Mondial

Erling Haaland a brillé et a envoyé la Norvège en quarts de la Coupe du monde après avoir coulé le Brésil. En Belgique, c'est tout l'inverse : Jérémy Doku est en train de rater son tournoi et n'arrive pas à remplacer Eden Hazard.

Erling Haaland fait exactement ce qu'on attend de lui, et même un peu plus. Hier soir, le cyborg de Manchester City a terrassé le Brésil à lui seul en s'offrant un doublé mémorable, propulsant la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 pour la toute première fois de son histoire. Avec 7 buts en seulement 5 matchs pour son tout premier Mondial, l'attaquant de 25 ans porte tous les espoirs de son peuple sur ses épaules de géant.

Où est le successeur d'Eden Hazard ?

Cette épopée norvégienne réveille une pointe de nostalgie chez nous, en Belgique. Un grand joueur capable de transcender toute une nation, les Diables Rouges n'ont plus connu ça depuis la retraite du grand Eden Hazard. On espérait trouver son digne successeur en la personne de Jérémy Doku pour dynamiter les défenses adverses, mais force est de constater que le jeune ailier n'est pas encore à la hauteur des attentes sur ce Mondial.

Un mauvais et un match moyen en phase de groupe pour l'ailier de Manchester City

Le tournoi de Doku ressemble pour l'instant à un rendez-vous manqué, la faute à un enchaînement de pépins physiques et personnels. Dès l'entrée en lice face à l'Égypte, l'ailier était lourd et sans gaz, diminué par une infection respiratoire qui a cassé son élan. Alors qu'on attendait une réaction, le joueur a dû quitter le rassemblement pour un aller-retour express à Londres afin d'assister à la naissance de son fils, manquant ainsi le match crucial contre l'Iran. De retour pour le match contre la Nouvelle-Zélande, Doku a été titularisé. Il n'a pas pesé sur la rencontre et Rudi Garcia a décidé de le remplacer avant l'heure de jeu.

Le seizième de finale contre le Sénégal a malheureusement confirmé cette terrible panne d'inspiration collective et individuelle. Doku a rendu une copie très pâle, s'affichant comme l'un des Diables les moins inspirés sur la pelouse. Sentant le vent tourner, le sélectionneur Garcia a pris ses responsabilités en le remplaçant dès la 56e minute de jeu pour tenter de bousculer le destin de la rencontre.

Agacé d'être sorti alors que le Senegal menait au score

Un choix tactique fort qui n'a pas du tout été du goût de la star de Manchester City. Au moment de regagner le banc de touche, l'agacement et la frustration se lisaient de manière flagrante sur son visage, une tension visible depuis nos salons. Alors que Haaland avec sa sélection, la Belgique se cherche encore un patron capable de la guider vers les sommets.



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La dernière chance ?

La Belgique affronte les États-Unis ce mardi à 2h du matin pour une place en quarts de finale de Coupe du monde. D'après les bruits de couloir, Doku devrait être titulaire. Il aura l'occasion une bonne fois pour toute de lancer son Mondial.