Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

Scott Crabbé, journaliste football
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Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse
Photo: © photonews

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A quelques heures du hutième de finale entre les Etats-Unis et la Belgique, le dossier Folarin Balogun fait plus que jamais parler, des deux côtés de l'Atlantique. D'autant qu'on peut toujours compter sur Donald Trump pour verser de l'huile sur le feu.

L'ingérence d'un président dans la levée de la suspension d'un athlète disputant la compétition sportive la plus regardée de la planète : le Mondial nage en plein délire depuis la grâce de la FIFA envers Folarin Balogun demandée par Donald Trump.

Au pays de l'Oncle Sam, certains ont tempéré, affirmant que Trump n'avait pas interféré là-dedans. Même Bill White, ambassadeur des Etats-Unis en Belgique, s'en est mêlé. "Le président Trump ne s'immiscerait jamais dans les affaires internes de la FIFA", a-t-il déclaré sur X. "Il a simplement remercié la FIFA après coup".

"Pour la plupart des supporters de football à travers le monde, il était évident que le carton rouge était inutile. Lors d'une Coupe du monde, il est positif que certaines décisions puissent être réexaminées afin de garantir l'équité. Les enjeux sont trop importants pour laisser subsister des décisions erronées. Je tiens à saluer les arbitres de la FIFA pour avoir corrigé ce qu'eux – et eux seuls – estimaient devoir être corrigé", a-t-il ajoué.

Donald Trump confirme son coup de fil

Mais à peine l'ambassadeur avait-il tenté de calmer le jeu (en vain) que Donald Trump rendait déjà caduques ses propos en confirmant publiquement qu'il avait bien appelé la FIFA pour faire levée la sanction de Balogun.

"Tout ce que j'ai fait, c'est demander de réexaminer la situation. Je n'ai pas dit 'Vous devez le faire'. Gianni Infantino est un homme intelligent et coriace. Le travail qu'il réalise est très bon", a-t-il expliqué face au parterre de journalistes.

Lire aussi… La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !

Au nom de la justice sportive

Le président américain estime que la carte rouge à la base de tout cela n'en était pas une : "Je pense que c'était deux grands athlètes qui s'étaient percutés". Il ne voulait pas voir ce qu'il considère comme une injustice affecter le match contre les Diables.

"Je pense que cette suspension aurait laissé une trace indélébile. Je ne peux pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne crois pas qu'ils aient pris la décision ; je crois que c'est la commission qui l'a prise. Et c'était la bonne décision", s'est-il félicité.

Donald Trump a poursuivi son oeuvre en déclarant que les règles du carton rouge étaient 'injustes', qualifiant  au passage de 'très douteux' l’arbitre du seizième de finale entre Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Des déclarations qui n'apaiseront en rien les esprits à l'approche de cette rencontre, devenue aussi politique que sportive.

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