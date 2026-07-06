L’ambassadeur américain Bill White réagit au dossier Balogun : "Trump ne s’immiscerait jamais dans ça"

Bill White, l’ambassadeur des États-Unis en Belgique, a réagi au dossier Folarin Balogun et ne crie, sans surprise, pas au scandale.

Comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, la FIFA a décidé de lever la suspension de Folarin Balogun. Pour ce faire, elle s'est appuyée sur l'article 27 de son code disciplinaire.

Celui-ci prévoit que la Commission de discipline de la FIFA peut lever provisoirement une suspension. La condition est que le joueur concerné ne commette pas, pendant une certaine période, une nouvelle infraction d'une gravité comparable. Dans le cas contraire, cette levée de suspension peut être annulée.

L'ambassadeur Bill White s'exprime

Après la levée de la suspension, Donald Trump a affiché sa satisfaction en remerciant la FIFA sur son réseau social, Truth Social. Bill White, l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, affirme toutefois que le président américain n'a rien à voir avec cette décision. "Le président Trump ne s'immiscerait jamais dans les affaires internes de la FIFA", a déclaré Bill White sur X. "Il a simplement remercié la FIFA après coup."

"Le carton rouge était inutile"

"Pour la plupart des supporters de football à travers le monde, il était évident que le carton rouge était inutile", a ajouté Bill White. "Lors d'une Coupe du monde, il est positif que certaines décisions puissent être réexaminées afin de garantir l'équité. Les enjeux sont trop importants pour laisser subsister des décisions erronées. Je tiens à saluer les arbitres de la FIFA pour avoir corrigé ce qu'eux – et eux seuls – estimaient devoir être corrigé."