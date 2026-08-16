Un latéral gauche de Malines pourrait rejoindre Zeno Debast au Sporting

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Un latéral gauche de Malines pourrait rejoindre Zeno Debast au Sporting
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Moncef Zekri ne figurait pas dans le groupe du KV Malines pour la réception du Standard. Une absence qui s'explique par un transfert en cours de finalisation.

Titulaire contre La Gantoise à l'occasion de la première journée de Jupiler Pro League, Moncef Zekri manquait à l'appel dans le groupe convoqué par Fred Vanderbiest en vue de la réception du Standard ce dimanche après-midi.

On en sait désormais un peu plus sur les raisons de cette absence puisque le latéral gauche belgo-marocain est proche de quitter les Casernes malinoises et pourrait rejoindre dans les prochaines heures le Sporting Lisbonne de Zeno Debast.

Une offre de 3,5 millions + bonus

Les champions du Portugal et le KV Malines auraient conclu un accord pour une somme de 3,5 millions d'euros plus bonus pour celui qui compte 20 sélections avec les U17 du Maroc. La course à Moncef Zekri reste cependant ouverte tant que l'accord n'est pas finalisé entre les clubs et le joueur. Toujours est-il que les discussions sont en bonne voie et que le deal ne devrait a priori pas échouer.

Formé au White Star, Moncef Zekri a poursuivi sa formation du côté d'OHL et Saint-Trond avant de débarquer derrière les casernes en 2023. Il a d'abord évolué avec les U18 du "KaVé" puis le Jong KVM avant d'être intégré au noyau de l'équipe première lors de la saison écoulée.

Des débuts pros en mai 2025

Il avait cependant déjà goûté aux joies de la Pro League en disputant trois duels d'Europe Play-offs en mai. Son premier match était justement contre le Standard le 10 mai 2025, avec un quart d'heure de jeu, avant d'être titularisé contre Charleroi et Dender.

Lire aussi… Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines

La saison passé, Zekri avait joué 17 matchs de championnat. Suffisant pour taper dans l'oeil d'un grand club du Portugal. Zekri l'histoire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Moncef Zekri

Plus de news

Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines Analyse

Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines

22:20
Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

20:36
Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

23:00
Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté" Interview

Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté"

22:00
LIVE : Boukamir ouvre le score d'une belle frappe ! (0-1) Live

LIVE : Boukamir ouvre le score d'une belle frappe ! (0-1)

20:38
Coupe de Belgique : un sans-faute pour les clubs de D1 FFA au quatrième tour

Coupe de Belgique : un sans-faute pour les clubs de D1 FFA au quatrième tour

22:40
Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

21:09
🎥 Community Shield : le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League s'illustre, Doku déçoit

🎥 Community Shield : le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League s'illustre, Doku déçoit

21:30
"Le sentiment d'avoir donné le match" : les mots forts d'Edward Still après la défaite de la RAAL

"Le sentiment d'avoir donné le match" : les mots forts d'Edward Still après la défaite de la RAAL

20:40
🎥 Les débuts rêvés de Jesse Biwisu au Barça : un doublé sur des assists de champions du monde

🎥 Les débuts rêvés de Jesse Biwisu au Barça : un doublé sur des assists de champions du monde

21:15
Le neveu d'un ancien Diable rouge se blesse gravement pour sa première en Pro League

Le neveu d'un ancien Diable rouge se blesse gravement pour sa première en Pro League

19:50
Colin Coosemans s'est fait remarquer en début et en fin de match : Vitor Bruno explique

Colin Coosemans s'est fait remarquer en début et en fin de match : Vitor Bruno explique

19:20
Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse

Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse

20:00
2
La RAAL abasourdie : "Ce but ? Je ne saurais même pas vous l'expliquer, je refaisais mes chausseures"

La RAAL abasourdie : "Ce but ? Je ne saurais même pas vous l'expliquer, je refaisais mes chausseures"

19:05
Un Diable rouge va en retrouver un autre, aussi formé à Anderlecht, en Bundesliga

Un Diable rouge va en retrouver un autre, aussi formé à Anderlecht, en Bundesliga

19:30
L'Antwerp va rapatrier un Argentin au Bosuil

L'Antwerp va rapatrier un Argentin au Bosuil

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ? El Malvario El Malvario a propos de "Anderlecht doit titiller le Club de Bruges et surtout terminer deuxième devant l’Union" Eric Stevens Eric Stevens a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Le but contre l'Union aurait-il dû être validé ? "Je ne comprends pas" Union 60 Union 60 a propos de Le bel hommage de NAC Breda pour le décès de la fille du frère d'un attaquant de Pro League Sead08 Sead08 a propos de Visite médicale ratée pour Thomas Henry ! Sead08 Sead08 a propos de Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical Pogi Pogi a propos de Les larmes d'Adriano Bertaccini, un signe clair ? Vitor Bruno s'exprime Union 60 Union 60 a propos de L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili Davgn Davgn a propos de Arne Engels tiendrait son transfert après deux saisons en Écosse... mais la destination peut surprendre Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved