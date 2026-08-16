Un latéral gauche de Malines pourrait rejoindre Zeno Debast au Sporting

Moncef Zekri ne figurait pas dans le groupe du KV Malines pour la réception du Standard. Une absence qui s'explique par un transfert en cours de finalisation.

Titulaire contre La Gantoise à l'occasion de la première journée de Jupiler Pro League, Moncef Zekri manquait à l'appel dans le groupe convoqué par Fred Vanderbiest en vue de la réception du Standard ce dimanche après-midi.

On en sait désormais un peu plus sur les raisons de cette absence puisque le latéral gauche belgo-marocain est proche de quitter les Casernes malinoises et pourrait rejoindre dans les prochaines heures le Sporting Lisbonne de Zeno Debast.

Une offre de 3,5 millions + bonus

Les champions du Portugal et le KV Malines auraient conclu un accord pour une somme de 3,5 millions d'euros plus bonus pour celui qui compte 20 sélections avec les U17 du Maroc. La course à Moncef Zekri reste cependant ouverte tant que l'accord n'est pas finalisé entre les clubs et le joueur. Toujours est-il que les discussions sont en bonne voie et que le deal ne devrait a priori pas échouer.

Formé au White Star, Moncef Zekri a poursuivi sa formation du côté d'OHL et Saint-Trond avant de débarquer derrière les casernes en 2023. Il a d'abord évolué avec les U18 du "KaVé" puis le Jong KVM avant d'être intégré au noyau de l'équipe première lors de la saison écoulée.

Des débuts pros en mai 2025

Il avait cependant déjà goûté aux joies de la Pro League en disputant trois duels d'Europe Play-offs en mai. Son premier match était justement contre le Standard le 10 mai 2025, avec un quart d'heure de jeu, avant d'être titularisé contre Charleroi et Dender.



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La saison passé, Zekri avait joué 17 matchs de championnat. Suffisant pour taper dans l'oeil d'un grand club du Portugal. Zekri l'histoire.