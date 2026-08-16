Interview Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté"

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté"
Photo: © photonews
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Le Sporting d'Anderlecht a connu sa première défaite de la saison et de l'ère Vitor Bruno. Peu inspirés face à promu beverenois séduisant, les "Mauves" ont admis leurs manquements au cours de leur match comme le milieu néerlandais Enric Llansana.

Le Freethiel a frétillé pour le retour du SK Beveren en première division. Les Waeslandiens l'ont emporté 1-0 grâce à un but de la tête de Yoni Gomis après un centre remarquable de Slegers. Les "Mauves" buteront ensuite sur le gardien local Johannes Schenk.  Après la rencontre, le milieu de terrain néerlandais Enric Llansana s’est  présenté devant la presse et a donné son point de vue après cette contre-performance de la maison mauve. 

"Malheureusement, il y a parfois des matches durant lesquels le ballon ne veut pas rentrer. C’est pourquoi il est bien que nous puissions rejouer dès jeudi (contre Kairat Almaty en barrages d'Europa League, ndlr). Espérons que nous oublierons très vite cette rencontre", a déclaré Llansana.

"Ce n’est certainement pas au niveau de la volonté que nous avons péché. Surtout en deuxième mi-temps, nous avons repoussé Beveren dans son camp. Je pense que nous avons eu suffisamment la possession du ballon. Nous avons toutefois parfois manqué de précision dans le dernier geste. Mais au final, nous avons quand même réussi à nous créer suffisamment d’occasions. De leur côté, le ballon est immédiatement rentré. Et contre ce genre d’équipes, il faut absolument éviter de se retrouver mené au score", a encore ajouté le milieu de terrain néerlandais, seulement crédité d'un 4/10 par notre rédaction pour sa prestation du jour.

La fatigue du calendrier n'est pas une excuse

Ce dernier a ensuite été interrogé sur une éventuelle fatigue physique et mentale liée au calendrier chargé. "Je ne veux pas dire ça. On a aussi vu que tout le monde s’est donné à 100% aujourd’hui, a-t-il balayé d'un revers de la main, avant de préciser. Mais il est vrai que les matches s’enchaînent rapidement. Cette fois, nous n’avions que 65 heures entre les deux rencontres. Je comprends que l’entraîneur ait plaidé pour que les matches soient disputés le lundi soir. Cela nous aurait donné 24 heures supplémentaires de récupération. Cela a quand même un impact important sur les muscles. Mais encore une fois : ce n’est pas une excuse", a conclu Enric Llansana.

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