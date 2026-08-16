"Le sentiment d'avoir donné le match" : les mots forts d'Edward Still après la défaite de la RAAL

Scott Crabbé depuis La Louvière
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"Le sentiment d'avoir donné le match" : les mots forts d'Edward Still après la défaite de la RAAL
Photo: © photonews
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Pour sa première officielle à l'Easi Arena, Edward Still a d'abord eu le sourire contre La Gantoise. Mais en conférence de presse, c'est avec le visage d'un entraîneur dont l'équipe a petit à petit perdu le fil de son football qu'il s'est présenté. 

20 minutes de très bonnes factures, 25 minutes à se neutraliser, 45 à se chercher pour tenter, vainement de revenir : voilà comment l'on pourrait résumer ce match entre La Louvière et La Gantoise. Edward Still analyse ainsi le match en plusieurs temps en conférence de presse.

"C'est vraiment un sentiment de frustration qui domine. Nos 20 premières minutes étaient excellentes. C'est dans ce début de match qu'on voit le travail, les intentions, ce vers quoi ont veut aller. C'est ce jeu vertical qu'on veut créer, en allant vers l'avant, comme on l'a vu sur le but, comme on l'avait aussi vu sur celui marqué à Anderlecht", commence-t-il.

La Louvière en progrès mais encore en chantier

Par rapport à ce match au Lotto Park, la RAAL a toutefois abordé la rencontre de manière beaucoup plus entreprenante dans son positionnement et ses jaillissement : "Ce n'est pas pendant la semaine qu'on a changé ça, c'est le travail de toute la préparation, avec plusieurs approches mises en place. Et puis, ce n'est pas anormal d'avoir plus de repères chez nous, sur notre synthétique, qu'en déplacement à Anderlecht".

Still ne voit pas l'égalisation concédée sur la première occasion gantoise comme le véritable coup de massue : "La suite de la première mi-temps était correcte, l'organisation était bonne. Par contre, après le 1-2, ce n'était pas suffisant. On a eu des phases mais pas assez de pression régulière pour faire mal. Ce manque de révolte en fin de match me déçoit".

Une réaction trop timorée

C'est donc bien la mauvaise sortie de Marcos Peano qui semble avoir coupé les jambes des Loups, 15 secondes à peine après la reprises : "Il y a cette incompréhension entre deux joueurs, sur un long ballon qui n'est pas suivi. C'est difficile à accepter après cette bonne sortie des vestiaires à Anderlecht. On a l'impression d'avoir donné le match à Gand plus qu'autre chose".

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Après ce tournant, la deuxième mi-temps a montré la différence de gestion entre les deux équipes : "On pouvait sentir une équipe de La Gantoise qui disposait de plus d'expérience collective, plus stable depuis plus longtemps. De notre côté, on manquait un peu de bouteille, on était désynchronisés dans notre contre-pressing, ça leur a permis de ressortir trop facilement'. 

Le groupe se construit

"On a un groupe neuf, cela prend du temps pour faire naître cette maîtrise collective. C'est comme un travail de rénovation, il faut commencer par les fondations et s'assurer de se récompenser des progrès avec des points. Pour l'instant, le principal point de travail, ce n'est pas au niveau purement footballistique ou tactique, c'est d'être plus réguliers sur l'ensemble d'une rencontre", conclut Still.

Prochaine étape de cette RAAL new look : le déplacement au Standard. Avec une équipe qui continue de se découvrir mais qui se sait aussi capable de surprendre après avoir vainement mené contre deux de nos représentants européens.

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