🎥 Les débuts rêvés de Jesse Biwisu au Barça : un doublé sur des assists de champions du monde

Contre le FC Bâle, le jeune Belge fraîchement transféré du Club de Bruges au FC Barcelone s'est distingué en marquant à deux reprises. Servi à chaque fois par des champions du monde espagnols. Rien que ça.

Jesse Bisiwu ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour ses premières minutes sous la prestigieuse liquette "blaugrana". Le jeune Belge s’est illustré en inscrivant deux buts lors de la victoire du FC Barcelone face au FC Bâle (2-5), dimanche, à l’occasion de l’avant-dernier match de préparation des Catalans.

Olmo et Yamal pour le servir

Remplaçant au coup d’envoi, Bisiwu a fait son entrée en jeu à la place de Xavi Espart. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour se mettre en évidence. Servi par Dani Olmo à l’entrée de la surface, l’ancien Brugeois a parfaitement enroulé sa frappe pour trouver la lucarne du gardien bâlois.

Deux minutes plus tard, le jeune Belge a remis le couvert. Cette fois, il a profité d’un centre de Lamine Yamal pour inscrire le quatrième but barcelonais. Une entrée fracassante pour Jesse Bisiwu, qui a ainsi profité de cette rencontre de préparation pour marquer les esprits. Jouera-t-il un rôle plus important que prévu au sein du noyau d'Hansi Flick cette saison ?







MENUDO GOLAZO DE BISIWU



¡QUÉ BESTIA! pic.twitter.com/o6QWd9UzJh — RoyNaldinho (@RoyAstur) August 16, 2026

🇧🇪💎 𝐉𝐄𝐒𝐒𝐄 𝐁𝐈𝐒𝐈𝐖𝐔 (𝟏𝟖) just scored against Basel!



GOLAZOOOOOOOO! 🪄 pic.twitter.com/UbSiSf4jvv — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 16, 2026

Le Barça a livré une prestation particulièrement offensive, portée notamment par sa jeune génération. Lamine Yamal s’est lui aussi illustré en transformant un penalty, tandis que Karim Adeyemi et Hamza Abdelkarim, que les Diables rouges ont affronté contre l'Égypte au Mondial, ont également participé au festival offensif catalan. Malgré les cinq buts inscrits, Barcelone n'a pas rassuré défensivement en concédant deux goals.

Olaigbe, buteur pour le FC Bâle

Parmi les buteurs bâlois figurait d’ailleurs un autre jeune Belge. Kazeem Olaigbe a transformé un penalty en fin de rencontre pour le club suisse. L’ailier de 23 ans évolue cette saison en Suisse dans le cadre d’un prêt en provenance de Trabzonspor.

Cette rencontre aura donc permis à deux joueurs belges de se mettre en évidence sous des maillots différents. Pour Jesse Bisiwu, la soirée restera particulièrement marquante : son doublé face à un adversaire européen constitue une belle manière de se signaler alors qu’il tente de se faire une place au sein du très concurentiel effectif barcelonais.

Le Barça terminera sa préparation estivale avec le Trophée Joan Gamper, avant ses débuts officiels en championnat et la quête d'un nouveau titre national.