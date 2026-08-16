🎥 Community Shield : le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League s'illustre, Doku déçoit

Le Grec Christos Tzolis, transféré cet été du Club de Bruges chez le champion d'Angleterre Arsenal en échange de 40 millions d'euros, a directement déposé sa carte de visite lors du Community Shield en délivant deux passes décisives lors de la large victoire 3-0 contre Manchester City.

Pour sa première apparition officielle sous le maillot d'Arsenal, Christos Tzolis a immédiatement justifié les espoirs placés en lui. Titulaire sur le flanc gauche, le Grec, remplaçant de Léandro Trossard parti à Besiktas, a délivré deux passes décisives lors de la large victoire 3-0 des "Gunners" contre Manchester City, dimanche, en Community Shield, sur la pelouse de Wembley.

Au service d'Haverta et d'Ødegaard

Très actif, Tzolis a d’abord servi Kai Havertz pour le deuxième but londonien à la 28e minute. En début de seconde période, il a encore été à la manœuvre sur le troisième, signé Martin Ødegaard. Le Norvégien a ensuite parfaitement éliminé Gianluigi Donnarumma avant de conclure.

Cette prestation vient confirmer les promesses entrevues pendant la préparation, où Tzolis avait déjà délivré une passe décisive contre le Borussia Dortmund. Recruté cet été au Club de Bruges contre un chèque d'environ 40 millions d'euros, l'international grec était devenu le transfert sortant le plus cher de l’histoire de la Pro League belge, succédant à son ancien coéquipier Ardon Jashari, parti l'été précédent au Milan AC contre 34 millions d'euros (pouvant aller jusqu'à 37 grâce à divers bonus).





Passé par l'Angleterre et l'Allemagne avant la Belgique

À 24 ans, le parcours de Christos Tzolis est déjà particulièrement riche. Formé au PAOK Salonique, le dernier adversaire européen d'Anderlecht, l'ailier s’y était révélé très jeune avant de rejoindre Norwich en 2021. Après ce passage en Angleterre, il avait été prêté au Fortuna Düsseldorf, avant de débarquer dans la Venise du Nord lors de l'été 2024. Deux saisons particulièrement réussies en Belgique, dont une dernière ponctuée de 17 buts et 23 passes décisives, lui ont ouvert les portes d’Arsenal. Récompensé du titre de footballeur pro de l'année au terme de cette saison, Tzolis a quitté le Jan Breydel stadion avec un titre de champion et une Coupe de Belgique dans sa poche.

Doku déçoit tout comme Manchester City

Face à Manchester City, l'adaptation de Christos Tzolis n’aura donc pas tardé. Pendant que le Grec brillait, Arsenal s’est offert un succès net grâce à des buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Ødegaard. Calafiori avait frappé après seulement 23 secondes, soit le but le plus rapide dans cette compétition depuis 58 ans.

Pour Enzo Maresca, en revanche, les débuts officiels sur le banc de City, après la longue ère Pep Guardiola, sont beaucoup moins réjouissants. Privés notamment de Rodri, les "Citizens" ont peiné à inquiéter Arsenal et n’ont jamais semblé en mesure de revenir dans la rencontre. Le contraste était saisissant avec la maîtrise affichée par les hommes de Mikel Arteta. Notons que Jérémy Doku n'a pas non plus brillé. Le jeune papa a été sorti à la pause après une première période en demi-teinte.

Fraîchement papa pour la première fois, Jérémy Doku passe du bon temps avec son fils