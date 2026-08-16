Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse

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Deux mois après la fin de son aventure ratée à Monaco, l'homme qui a mené l'Union Saint-Gilloise à son premier titre de champion de Belgique depuis 90 ans va rebondir à la tête de l'Ecosse, éliminée dès le premier tour de la dernière Coupe du monde.