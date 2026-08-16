Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse
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Deux mois après la fin de son aventure ratée à Monaco, l'homme qui a mené l'Union Saint-Gilloise à son premier titre de champion de Belgique depuis 90 ans va rebondir à la tête de l'Ecosse, éliminée dès le premier tour de la dernière Coupe du monde.

Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse

Sébastien Pocognoli va s'offrir un premier défi dans un rôle de sélectionneur. C'était déjà dans les tuyaux hier, il va bien reprendre la tête de la sélection écossaise. La Fédération l'a annoncé officiellement ce dimanche soir.

Libre depuis son "renvoi" de Monaco cet été, Sébastien Pocognoli, 39 ans, reprendra donc une sélection éliminée dès la phase de poules de la dernière Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Après avoir acquis une victoire face à Haïti et concédé deux défaites contre le Maroc et le Brésil, l'Écosse n'avait pas réussi à se positionner parmi les meilleurs troisièmes. Ce résultat avait couté son poste à Steve Clarke. 

 

 

Deux mois après la fin de son aventure ratée à Monaco, l'homme qui a mené l'Union Saint-Gilloise à son premier titre de champion de Belgique depuis 90 ans pourrait rebondir à la tête d'une sélection européenne présente à la dernière Coupe du monde.

Après les Pays-Bas qui viennent de nommer un Espagnol, Xavi, à la tête de leur sélection, l'Écosse suivra-t-elle le même mouvement ?

Selon le quotidien écossais The Herald, la Fédération écossaise de football (SFA) aurait choisi Sébastien Pocognoli pour prendre le relais de Steve Clarke à la tête de l’équipe nationale écossaise. Après avoir étudié plusieurs candidatures, les dirigeants de la fédération auraient placé l’ancien défenseur belge en tête de leur liste.

Sacré champion de Belgique dès sa première année sur un banc

Âgé de 39 ans, Sébastien Pocognoli a commencé sa carrière sur le banc de manière retentissante en menant l'Union Saint-Gilloise, dès sa première saison, à un titre historique de champion de Belgique qu'elle attendait depuis  90 ans. Son parcours l’a ensuite mené à l'AS Monaco, mais il n'y a pas connu le même succès. Nommé dans l'espoir de conduire les joueurs du Rocher à une place qualificative pour la lucrative Ligue des Champions, il a finalement échoué à la 7e place, avec seulement un barrage qualificatif pour la Conference League à la clé. 

Cité à Hearts avant Wouter Vrancken

Sébastien Pocognoli avait également été cité parmi les candidats au poste d’entraîneur de Heart of Midlothian. Le club écossais, vice-champion, avait finalement choisi son compatriote Wouter Vrancken durant l’été.

L’ancien arrière gauche possède par ailleurs une expérience du football anglais. Au cours de sa carrière de joueur, il a porté les couleurs de West Bromwich Albion et de Brighton, où il avait été prêté. Il connaît donc déjà un peu les spécificité du football britannique, un élément qui pourrait avoir pesé dans la réflexion de la SFA.

Avant de se lancer dans une carrière d’entraîneur chez les professionnels, Sébastien Pocognoli a également travaillé avec les équipes de jeunes de la Belgique.

Le deuxième sélectionneur étranger ?

Son éventuelle nomination représenterait un changement important pour la sélection écossaise. Steve Clarke avait occupé le poste pendant sept ans, avant de quitter ses fonctions. Pocognoli deviendrait seulement le deuxième sélectionneur étranger de l’histoire de l’équipe nationale écossaise.

La recherche du successeur de Steve Clarke aurait été menée par le directeur général de la SFA, Ian Maxwell. Après avoir étudié plusieurs profils, dont celui de l'ancien sélectionneur des Diables rouges et du Portugal Roberto Martinez, Sébastien Pocognoli serait désormais en position très favorable pour obtenir le poste.

La prochaine échéance importante pour l’Écosse arrivera avec son retour en Ligue des nations, avec une série de quatre rencontres qui débutera le 26 septembre contre la Slovénie.

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