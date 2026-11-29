Nicky Hayen n’a pas encore retrouvé de club depuis son départ de Burnley, mais son nom circule de plus en plus sur le marché des entraîneurs. Selon le quotidien suédois "Expressen", l’ancien coach du Club Bruges figure sur la liste restreinte de l’AIK Solna. Le club suédois de premier plan est à la recherche d’un successeur à José Riveiro, qui semble sur le départ.

L’AIK Solna envisagerait également la piste Toni Koskela. Le Finlandais est actuellement en poste à Kalmar FF, mais devrait quitter le club à l’issue de la saison. Selon Expressen, les deux entraîneurs devraient faire l’objet d’un examen plus approfondi dans les prochaines semaines et pourraient être invités à des entretiens.

Hayen reste également convoité en Belgique

Nicky Hayen est libre depuis la fin du mois d’octobre, après que son aventure à Burnley a pris fin prématurément, suite à des résultats très médiocres en Championship. Le Limbourgeois avait auparavant connu de belles réussites au Club de Bruges, avec notamment un titre de champion et une qualification pour les demi-finales de la Conference League. Il avait également entraîné Genk, avec moins de succès, avant de filer à l'anglaise en pleine préparation du côté de Burnley. Avec le résultat qu'on connaît...

Son nom a aussi circulé ces dernières semaines du côté d'OHL, à la recherche d’un entraîneur, suite au départ de Timmy Simons à Genk. Nicky Hayen figurerait par ailleurs sur les tablettes de Zulte Waregem, qui cherche un nouveau coach principal après le départ de son staff technique.

Plusieurs options pour l’ancien entraîneur brugeois

Nicky Hayen dispose donc de plusieurs pistes, même si aucun accord concret n’a été conclu à ce stade. L’AIK Solna pourrait lui offrir un défi intéressant à l’étranger, tandis qu’un retour dans le championnat belge lui permettrait de retrouver un poste plus proche de sa famille.



Les prochaines semaines devraient permettre d’y voir plus clair sur la suite de sa carrière. Son palmarès au Club de Bruges lui permet de conserver une certaine cote pour les clubs à la recherche d’un nouvel entraîneur de qualité à ce stade de la saison.