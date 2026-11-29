Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Vincent Kompany au Bayern Munich. Alors que le club bavarois a une nouvelle fois laissé filer des points en championnat samedi, l'entraîneur belge va devoir composer avec l'absence de Konrad Laimer. Victime d'une grave blessure à la cheville, l'international autrichien devra passer sur le billard.

Le Bayern Munich a confirmé ce dimanche sur son site officiel que l'Autrichien de 29 ans souffre d'une luxation d'un tendon à la cheville droite. Laimer s'est blessé lors du match nul 0-0 contre Hambourg SV. Il était monté au jeu en seconde période, mais a dû quitter le terrain sur blessure.

Laimer absent au moins trois mois ?

Le club allemand n'a communiqué aucun délai concret concernant son rétablissement. Selon les médias allemands, dont Sky et Bild, la situation semble préoccupante. Laimer devrait être écarté des terrains pendant au moins trois mois. Son absence pourrait durer plus.

Cela signifie que Kompany ne pourra peut-être compter sur son joueur qu'en mars. Laimer est précieux pour l'entraîneur belge, puisqu'il peut évoluer aussi bien au milieu de terrain qu'au poste d'arrière droit. En raison des nombreuses blessures, l'Autrichien a dû dépanner à d'autres postes ces dernières semaines.

Les problèmes de blessures s'aggravent

Kompany doit composer avec les absences de Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Manuel Neuer. Serge Gnabry, Alphonso Davies et Ismael Saibari souffrent de problèmes physiques.

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À cela s'ajoute la longue indisponibilité de Laimer. Joshua Kimmich a reçu un carton rouge samedi contre Hambourg. Le Bayern n'a plus gagné depuis trois rencontres. Kompany devra trouver des solutions de toute urgence, car un match important contre le Hertha BSC en Coupe d'Allemagne l'attend mardi.