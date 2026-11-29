Ce lundi, les U17 belges commencent la phase à élimination directe après un premier tour en dents de scie. Face à l'Arabie saoudite, Sven Vermant sait qu'il ne pourra pas compter sur un joueur toujours blessé, mais que l'ensemble de son noyau lui offre des possibilités. Avant d'envisager, en cas de qualification, des retrouvailles pleines de revanche contre l'Italie.

Les jeunes Diables rouges s’apprêtent à disputer leur premier match à élimination directe à la Coupe du monde U17. Après une phase de groupes en dents de scie, les joueurs de Sven Vermant affrontent l’Arabie saoudite ce lundi avec pour ambition claire de poursuivre leur parcours dans la compétition. Pour le sélectionneur belge, cette rencontre marque le début d’un nouveau tournoi.

"À partir de maintenant, une nouvelle compétition commence pour nous", a-t-il prévenu dimanche. Difficile toutefois de savoir quelle équipe il alignera au coup d’envoi, tant le technicien a multiplié les rotations lors des dernières rencontres. Une gestion qu’il assume pleinement.

Répartition de la charge de travail

"Je n’ai pas hésité à faire jouer tous mes joueurs. La condition, c’est qu’ils apportent de la qualité. Si nous voulons aller le plus loin possible, il est important de répartir la charge de travail", a expliqué Sven Vermant.

Les nombreuses rotations lui offrent désormais plusieurs possibilités. "Est-ce que les choix sont devenus plus difficiles ? C’est un embarras du choix positif. Je peux maintenant prendre mes décisions uniquement sur la base de la qualité, car chacun remplit son rôle dans le collectif", analyse Sven Vermant.

La seule certitude sera l'absence d'Elie Mbavu. Le solide milieu de terrain de Genk est toujours blessé et le staff technique belge ne sait pas encore quand il pourra être opérationnel.





Un adversaire à prendre au sérieux

Avant d’envisager la suite, les Belges devront se défaire d’une formation saoudienne que leur sélectionneur juge particulièrement solide. "C’est une équipe accrocheuse. Elle a remporté son premier match contre la France, ce qui n’est pas rien. C’est une équipe qu’il ne faut surtout pas sous-estimer, juge le sélectionneur des jeunes Diables. Elle est bien organisée et répond présente dans les duels. Nous devrons pratiquer notre meilleur football pour l’éliminer."

En cas de qualification, les Diablotins pourraient retrouver l’Italie, avec une revanche à prendre après la défaite en finale de l’Euro plus tôt cette année. Une perspective qui ne laisse pas le sélectionneur indifférent, mais celui-ci refuse de se projeter trop rapidement.

Revanche contre l'Italie ensuite ?

"Je dois reconnaître que cette éventualité suscite quelque chose. Mais jusque-là, je ne parlerai que de l’Arabie saoudite. Notre seul défi, pour l’instant, est de l’éliminer", s'est contenté de répondre Sven Vermant. Et en effet, chaque chose en son temps.