Titularisé contre Lorient ce samedi soir, Mika Godts l'a joué diesel. Peu en vue lors du premier acte, il est ensuite monté en puissance dans le second où il a offert le deuxième but à Ousmane Dembélé après une belle action. De quoi recevoir les louanges de Luis Enrique qui a insisté sur ses qualités uniques dans son noyau.

Très critiqué depuis le début de saison et pas épargné par les consultants français, à l'image de Walid Acherchour de RMC qui avait dit à son sujet "C'est une carotte, un faux beau joueur", Mika Godts a marqué des points ce samedi soir, et c'est le plus important, auprès de son entraîneur Luis Enrique.

Titularisé lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Lorient (2-0), samedi soir, l’ailier belge a livré une prestation encourageante, ponctuée d’une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Une performance qui n’a pas échappé à son entraîneur, particulièrement élogieux à son égard après la rencontre.

Assist pour Ousmane Dembélé

Comme souvent depuis le début de son aventure à Paris, l'ailier de 21 ans a connu une première période relativement discrète. Mais, progressivement, il a progressivement pris confiance après la pause. Sur le deuxième but parisien, l'ancien de l'Ajax a notamment fait parler ses qualités de percussion en éliminant plusieurs adversaires avant de servir le Ballon d'or 2025, Ousmane Dembélé, qui claquait le deuxième but. Une action qui illustre précisément ce que Luis Enrique attend de lui.

👀 l Qui a dit que Mika Godts ne répondait pas aux attentes au PSG ?! Le Diable rouge a délivré sa 3ème passe décisive de la saison https://t.co/8nsiJmeTaB — Ma Pro League (@MaProLeague) November 29, 2026

"Mika Godts est un joueur qui cherche à faire des actions pour créer de la supériorité. Pour moi, il a été à l’aise, particulièrement en deuxième mi-temps, avec plus de confiance. Je pense qu’il a très bien joué et nous sommes contents", a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse.



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Un profil précieux dans le contexte parisien

L’entraîneur parisien a également insisté sur les qualités individuelles de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. Avec les absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, les capacités de Godts à éliminer son adversaire direct représentent un atout supplémentaire pour le PSG.

"Quand tu as un joueur avec la capacité de Mika Godts à éliminer des adversaires et à créer de la supériorité grâce au dribble, c’est très difficile et très important. Nous avons perdu des joueurs qui sont très forts dans les un contre un. Il reste Ousmane Dembélé et Mika Godts, qui sont des spécialistes dans ce domaine", a souligné Luis Enrique.

Du temps pour assimiler les principes de Luis Enrique

Le coach espagnol a toutefois rappelé que son jeune attaquant avait encore besoin de temps pour assimiler les exigences du collectif parisien. Il s’est néanmoins montré satisfait de son investissement à l’entraînement : "Ce que j’ai vu de Mika Godts pendant toute la semaine, c’est une chose que j’aime."

Le message de Luis Enrique se veut clair. Malgré une adaptation encore en cours, le Belge bénéficie toujours du soutien de son entraîneur qui avait dû faire pareil avec Désiré Doué à ses débuts parisiens avant que le Français ne devienne l'une des pièces-maîtresses de son effectif.

À Mika Godts désormais de confirmer cette prestation et de profiter des opportunités qui devraient se présenter à lui dans les prochaines semaines.