Les amateurs de football belge sont gâtés ce dimanche. Du derby limbourgeois entre le STVV et Genk aux chocs Antwerp-Anderlecht et Standard-Club de Bruges, en passant par le duel entre l’Union et La Gantoise, la Jupiler Pro League nous réserve quatre affiches de choix. Cerise sur le gâteau : toutes ces rencontres seront accessibles gratuitement.

À l'occasion du Black Friday, le service de streaming DAZN a lancé une offre spéciale. Du vendredi 27 au lundi 30 novembre inclus, l'intégralité de son offre sera accessible gratuitement. Les amateurs de football n'auront pas besoin d'un abonnement payant ce week-end pour suivre les rencontres.

Quatre affiches de très haut niveau en Jupiler Pro League

Le dimanche débutera à 13h30 avec le derby limbourgeois entre Saint-Trond et le KRC Genk. À 16 heures suivra le duel entre l'Antwerp et Anderlecht au Bosuil. Deux rencontres qui suscitent beaucoup d'émotions pour les supporters.

Ensuite, à 18h30, ce sera au tour du Standard et du Club de Bruges de s'affronter à Sclessin. La soirée se terminera à 19h15 avec l'Union Saint-Gilloise et la Gantoise. Cette rencontre pourrait avoir des conséquences importantes sur le classement.

La Challenger Pro League également gratuite

L'offre ne se limite pas à la D1A. Deux matches de Challenger Pro League pourront être suivis gratuitement ce dimanche. À 16 heures, Virton affrontera Dender et le Sporting Hasselt recevra le RFC Liège à 19h15.

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Les supporters de football bénéficieront d'un programme riche, sans devoir payer. DAZN rendra le reste de son offre sportive temporairement accessible gratuitement, avec des matches de championnats étrangers et de NFL.